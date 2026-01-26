Horóscopo del 26 de enero: Es el tiempo de compartir y demostrar el cariño

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te bendice con un sextil positivo, excelente en este momento. Dios está de tu lado y te envía ayuda para que niveles tus emociones y puedas tener más oportunidades de ser constante. Hay que seguir adelante con fuerza y sin parar. No puedes frenar tu desarrollo, ya estás muy adelante en tu camino de luz y acá solo queda avanzar como sea. Sentirás la fuerza necesaria para llegar a tocar la gloria y celebrar.

TAURO: Tienes en estos momentos una cuadratura con Plutón, debes cuidar un poco más tu vida a nivel de la salud y estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacerse un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Conviene prestarle más atención e ir al especialista lo antes posible. ¡Con la salud no se juega!

GÉMINIS: Se manifiesta en tu vida un poderoso trígono con Plutón. Excelente momento para ejecutar cambios y transformaciones profundas. El Universo te obliga a realizar ajustes trascendentales. Nada es estático, todo está en movimiento en este planeta Tierra. Tienes que seguir sin mirar hacia atrás y debes avanzar de frente con fuerza, seguridad y plena confianza de tener y disfrutar una mejor vida.

CÁNCER: Tu planeta regente, la Luna te está bendiciendo con un sextil positivo para ayudarte a nivelar tus energías y emociones. Es una muy buena energía para comenzar y abrir paso, para mantener muy elevadas las energías. La felicidad se conserva con tu espíritu y permite vivir momentos especiales llenos de alegría con la familia y con los amigos. Es el tiempo de compartir y demostrar el cariño.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético. Tienes activa una oposición con Plutón, estas energías te están haciendo mucho daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico. Hay que trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas de tu ser. Es muy importante que se comprenda esta situación para que siga avanzando.

VIRGO: Estás atravesando una tristeza profunda y no debes quedarte anclado en ese estado. Sabemos que la Luna está bajo una cuadratura negativa, lo que puede intensificar tus emociones. Sin embargo, es momento de reponerte de lo vivido. Lo más difícil ya ha quedado atrás y ahora es tiempo de soltar, perdonar y seguir adelante. Nunca permitas que los fracasos te congelen o te detengan.

LIBRA: La Luna te favorece con un trígono positivo, ofreciéndote una oportunidad ideal para mantener el enfoque y continuar persiguiendo tus metas. Es fundamental que tomes conciencia de este instante, que puede marcar un antes y un después en tu camino. Valora profundamente esta oportunidad de evolución y permanece firme en tu proceso. Elevar tu nivel energético será clave para no decaer y sostener el ritmo de tu avance.

ESCORPIO: La cuadratura con el Sol debilita tu vitalidad física, como si la luz se filtrara entre sombras internas que aún buscan resolución. A nivel emocional, emergen turbulencias que exigen atención, compasión y sanación. Este tránsito no es castigo, sino llamado a detenerte, respirar y reconectar con tu centro sagrado. Habla con Dios desde la verdad desnuda de tu alma. Entrégale tus cargas, dudas, heridas. Él escucha en el silencio tus lágrimas y suspiros. Pide por tu salud física con humildad y fe.

SAGITARIO: Tienes que utilizar tu mejor arma para vencer todos los obstáculos. El Universo te envía una ayuda a través de Mercurio y un sextil positivo. Debes usar la comunicación como herramienta para lograr cualquier acuerdo y solventar la situación. Los conflictos están para solucionarlo y no para ignorarlos. No dejar que se acumulen por años hasta que explotan y se complican con el tiempo. Es mejor resolverlos y cerrar ciclos.

CAPRICORNIO: Los cambios y las transformaciones se siguen planteando, haciendo ajustes, pero demasiado lentos. El Universo quiere que se haga más rápido, porque ya no hay tiempo y debes aprovechar estos momentos y la ayuda de Dios para que puedan hacerse esos cambios de manera más fácil, tranquila y con mejores energías positivas. Estás bajo un trígono positivo con Urano que te está ayudando. Entiéndelo, procésalo y facilita el cambio.

ACUARIO: Estás muy triste y no debes estar así. Sabemos que la Luna se está complicando con una cuadratura negativa. Pero debes reponerte de las situaciones vividas. Ya paso lo peor y ahora hay que dejar atrás, perdonar y avanzar. Jamás dejes que los fracasos en tu vida te congelen y te paralice. Estás viviendo momentos muy positivos y si haces un balance, vas a descubrir que todavía estás en buen nivel por encima del entorno.

PISCIS: Hoy es un día complejo, influenciado por una cuadratura desafiante con Lilith. Sin duda, enfrentar nuestros propios errores puede resultar complicado. Es natural percibirlos reflejados en los demás, pero cuando miramos dentro de nosotros mismos, la claridad se vuelve esquiva y evitamos afrontar nuestros procesos internos, abriendo espacio a la evasión de nuestra propia realidad.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin