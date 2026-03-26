Horóscopo del 26 de marzo: Despójate de cualquier rastro de temor

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ARIES: El Sol te bendice con su energía. Hoy entra el astro Rey a tu signo astrológico. Te deseamos un feliz cumpleaños. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta lo que viene en el futuro.

TAURO: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

GÉMINIS: Después de mucho tiempo, vuelves a tener energías positivas que te da el planeta Saturno a través de un sextil. Esta energía planetaria te permite dar pasos firmes en la dirección correcta para alcanzar tus metas. Ahora sientes que es posible lo que en una oportunidad pensaste que sería imposible. La vida te recompensa al ver que saliste ileso de diferentes pruebas. Ahora es el momento de andar rápido y seguro.

CÁNCER: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter que también te está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido y aprovechar al máximo el impulso planetario.

LEO: Todo el Cosmos conspira a tu favor aguardando únicamente una respuesta valiente de tu parte para sellar tu victoria. Posees un poderoso trígono armónico con Venus. Esta posición planetaria suaviza los desafíos y embellece tu camino, permitiéndote atraer los recursos y aliados que necesitas para este renacer. Al sintonizar tu corazón con esta frecuencia de gratitud y fe transformarás la adversidad en un testimonio de tu propia resiliencia.

VIRGO: Marte se encuentra en oposición y su energía durante la semana puede dispersar tu dirección y agitar tus aguas internas. Esta influencia desafiante puede generar bloqueos o decisiones impulsivas, pero también te invita a detenerte, respirar y observar con claridad aquello que no está alineado con tu bienestar. No todo movimiento es avance, hay momentos en que la pausa revela más que el impulso.

LIBRA: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo.

ESCORPIO: Es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva, para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

SAGITARIO: Atraviesas días de una relevancia histórica en tu evolución personal. Recibes la bendición de un trígono armónico con Venus. Es imperativo que aproveches este momento con absoluta determinación y al amor propio. No temas en mostrar la profundidad de tu alma, pues es en la vulnerabilidad donde encontrarás tu verdadera fortaleza. Despójate de cualquier rastro de temor y avanza con la seguridad.

CAPRICORNIO: Tienes que ponerte de acuerdo con lo que quieres realizar en el futuro. Es importante establecer una ruta bien definida para lograr estar bien claro en la vida. En estos momentos, es bueno reflexionar y establecer algunas acciones. Estás bien aspectado con un sextil positivo con Mercurio que te facilita la comunicación interna para ordenar tus ideas y definir qué rumbo se tomará y con cuáles herramientas puedes contar.

ACUARIO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento, cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

