ARIES: Después de tanto tiempo, vuelves a experimentar una recaída emocional. Estas emociones alteradas son el resultado de una cuadratura negativa con la Luna. Es momento de recuperar la calma. No puedes permitir que cualquier proceso del pasado te desestabilice; aferrarte a ello no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos para fortalecer tu interior y estabilizar tus sentimientos. También es fundamental trabajar el desapego.

TAURO: Estás disfrutando de la buena energía de la Luna en sextil positivo. Estás siempre buscando la manera de avanzar y estar bien en total ética con el Universo. Ahora tienes el resplandor de todas las energías positivas de otras dimensiones y es el momento de avanzar con fuerza para alcanzar tu meta de manera más rápida. Debes seguir con mucho amor a tu alma para que puedas ver los mejores resultados en la vida.

GÉMINIS: Se activa un trígono positivo con el Nodo Norte y genera la libertad de elegir el propio destino que representa un regalo que muy pocos disfrutan. Este es el llamado definitivo para desprenderte de las expectativas ajenas y priorizar tu propia evolución álmica. El Universo no te pide que adivines el futuro, sino que tengas el coraje de crearlo a partir de tus verdaderos deseos.

CÁNCER: Tienes que cuidar más tu salud. Estás bajo una cuadratura negativa con Saturno y te está haciendo vivir una situación difícil a nivel de energía. Debes establecer más equilibrio y visitar un médico urgente para hacerte un chequeo general. Hay que buscar la manera de establecer parámetros de seguridad del cuerpo físico. Alerta máxima para evitar algún accidente que se pueda complicar y generar males mayores.

LEO: Dios está a tu lado. Recuerda que estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. Esto te lleva a un nivel espiritual más elevado. Estás activando tu sistema de percepción universal y multidimensional. Es casi seguro que tengas contacto con Dios y con ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es el momento de avanzar frente a los obstáculos que se están presentando y saldrás siempre victorioso.

VIRGO: Emocionalmente te encuentras muy bien. Estás pasando por un excelente momento bajo las influencias positivas de un sextil con la Luna que te ayuda a nivelar tus energías y a sobrellevar cualquier situación, sin importar el tamaño de la misma. Sin embargo, debes mantenerte alerta y comprender que esa sensación no es permanente y puedes cambiar en cualquier momento y así volver a entrar en la realidad de tu vida.

LIBRA: Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste, por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional.

ESCORPIO: La cuadratura con Marte es muy fuerte y pudiera generar acciones erradas. Se recomienda purificar tus intenciones antes de actuar. No permitas que la reactividad empañe tu visión. Tú posees el control sobre el fuego que arde en tu interior. Al dominar tu propia fuerza, conviertes el conflicto en el combustible necesario para tu evolución definitiva.

SAGITARIO: Existe activo un trígono positivo excelente con la Luna que te ayuda a nivelar tus emociones. Es el instante de ayudar a elevar el nivel de alegría de tu entorno, partiendo desde tu propia felicidad. Así que, incorpórate y anímate a pasarla bien, hoy, mañana y siempre. Una vez más, el Universo te obliga a ser el líder familiar. Asume tu rol de manera positiva y disfruta al máximo.

CAPRICORNIO: Hoy se activa un sextil positivo con Mercurio, la fuerza transformadora de la comunicación. Este aspecto favorece los intercambios armónicos y te brinda la oportunidad de expresar tus ideas con mayor claridad e impacto. Aprovecha esta energía para dialogar con tu entorno, alcanzar acuerdos y mejorar tu estilo de vida. Comunicarte desde tu centro con autenticidad y apertura.

ACUARIO: Hoy te encuentras en problemas con una cuadratura de Mercurio. Es muy posible que te hayas visto envuelto en circunstancias llenas de chismes y malos entendidos con algunos familiares o en el lugar de trabajo. Hay que tener paciencia y tolerancia. No darle más espacio para que sigan hablando mal de ti sin ningún motivo y dejar las cosas claras para proteger tu honor. No permitas jamás que te difamen.

PISCIS: Tienes en estos momentos un trígono positivo con la Luna que te permite equilibrarte a nivel emocional y darte fuerza para seguir adelante, creciendo y ayudando a tus familiares más queridos en sus procesos evolutivos. Cuando estás en armonía y calma, todo se hace más fácil y comienza a fluir mejor las energías, abriendo oportunidades concretas de progreso y bienestar. Dale gracias a Dios por permitir estos avances.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin