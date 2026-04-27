Horóscopo del 27 de abril: El futuro te pertenece, pero debes forjarlo

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ARIES: La gran conjunción de Neptuno te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines, permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado. Será un momento muy sublime de entrega y amor.

TAURO: Gracias a Dios no todo es negativo y el Universo te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver y se logre un mejor beneficio. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.

GÉMINIS: Tienes un sextil positivo con Neptuno que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa. Acción que te permite tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Debes tomarte cinco minutos para orar y tener esa charla íntima con Dios de forma fluida. Es un día muy especial para tener esperanza y avanzar con fuerza sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor.

CÁNCER: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Debes estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

LEO: Te encuentras bajo el sólido respaldo de Saturno en trígono positivo, recibes la templanza necesaria para cimentar cada uno de tus avances con madurez y realismo. La divinidad te bendice, despejando el sendero hacia esa estabilidad emocional que has perseguido con determinación y seguridad. El futuro te pertenece, pero debes forjarlo.

VIRGO: Es muy posible que las circunstancias te estén arropando y debes soltar un poco la situación. Inténtalo en otro momento, tienes una cuadratura negativa con Lilith. Los resultados son muy tardíos y las circunstancias no son favorables. Hay que tener paciencia y relajarse lo más que se pueda. Más adelante, te activas y se logran los objetivos. Se avanza, aunque no se vea. Evitando también se gana.

LIBRA: La oposición con Marte señala un día de alta intensidad. Debes elevar tu vibración por encima del conflicto y transformar la tensión en una sabiduría que te hará invencible ante las tormentas. Aprovecha este roce cósmico, no como un castigo, sino como una oportunidad de oro para fortalecer tu carácter y madurez. Recuerda que la verdadera fortaleza no reside en tener la razón, sino en la capacidad de sanar a través de la comprensión.

ESCORPIO: El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega, despejando el terreno para que la abundancia emocional eche raíces profundas en tu vida. La Luna aporta un sextil positivo y este tránsito no solo suaviza las relaciones, sino que te otorga una paz interior que se reflejará en la solidez de tus proyectos personales. Confía en la delicadeza de este ciclo; la armonía que siembres hoy será la base de tu éxito mañana.

SAGITARIO: Confía en tu capacidad innata para construir realidades sólidas a partir de tus sueños más ambiciosos. No temas soltar las estructuras que ya no sirven, pues el vacío que dejas es el espacio donde florecerá tu nueva abundancia. Mantén tu mirada en la meta, un trígono armonioso con Marte permite que tu perseverancia convierta cada obstáculo en un peldaño hacia tu éxito definitivo.

CAPRICORNIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

ACUARIO: En estos momentos, eres uno de los pocos signos astrológicos que está protegido por el Universo. Tienes activa un sextil positivo con Saturno. Siempre es muy bueno tener una ayuda positiva. Una vez más, se te pone a prueba para ver si has aprendido. Hay que demostrar que eres una persona madura y fuerte. Debes poner tus mejores energías para acelerar tu libertad y lograr grandes beneficios.

PISCIS: Se activó un trígono positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos tus niveles de vida. Es importante que vuelvas otra vez a tus rutinas espirituales para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

