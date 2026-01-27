Horóscopo del 27 de enero: Siempre es mejor soltar y ver cómo evolucionan los acontecimientos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Permite que tu intuición guíe tus palabras logrando que tu mensaje llegue directamente al corazón de quienes te rodea con una suavidad irresistible. Mercurio en sextil positivo te permite actuar desde la empatía y la honestidad, descubrirás que las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Aprovecha esta tregua para sanar vínculos antiguos y sembrar las semillas de una colaboración armoniosa que rendirá frutos en el futuro.

TAURO: La Luna te bendice con un sextil positivo, una energía sumamente favorable en este momento. Dios está de tu lado y te envía el apoyo necesario para equilibrar tus emociones y fortalecer tu constancia. Es tiempo de avanzar con determinación, sin detenerte. No puedes frenar tu evolución, ya has recorrido un largo tramo en tu camino de luz y ahora solo queda seguir, cueste lo que cueste.

GÉMINIS: La Luna y el Sol se conectan de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes de estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

CÁNCER: Tienes una cuadratura con Quirón. Hay una reflexión importante internamente y quizás estés buscando la manera de perdonar a tus seres queridos que en el pasado te pudieron haber hecho daño. También es trascendental perdonarte a ti mismo, para que puedas avanzar, porque también tienes algo de responsabilidad por lo sucedido. No se puede evitar el compromiso. Dios no juega a los dados.

LEO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede, para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos fácilmente.

VIRGO: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

LIBRA: Hoy disfrutas de un trígono positivo de Plutón. El Universo te pide cambios y trasformaciones profundas. Debes iniciar para mejorar tus pensamientos. Recuerda, todo en esta dimensión sucede dos veces. Primero, pasa en tu mente y luego a nivel físico. Tienes que volver a tu centro y a tu enfoque. Allí están las fallas más graves que tienes en tus pensamientos. Depura tus creencias y verás cómo mejoras sustancialmente.

ESCORPIO: ¡Gracias a Dios! Ahora tienes excelentes energías. La Luna te brinda un trígono positivo, para que aproveches este momento y puedas mantener el enfoque y seguir persiguiendo tus metas. Es importante estar consciente de este instante histórico. Debes seguir en este proceso, valorando la oportunidad de evolucionar. Siempre debes elevar tu nivel energético para no decaer y soportar el ritmo de avance.

SAGITARIO: Existen muchas complicaciones y la Luna está en oposición negativa desestabilizando todas tus emociones. La situación se está complicando de manera grave. Debes guardar la calma y no generar más conflicto. Mucho cuidado en cometer una locura producto de tu ira y descontrol. No es necesario que pierdas el control y todo se destruya por causas que puedes resolver con tu autocontrol y equilibrio.

CAPRICORNIO: No permitas que el desánimo transitorio eclipse tu ambición a largo plazo, pues tu capacidad de resistencia es tu mayor ventaja competitiva. Utiliza la oposición con Júpiter para la introspección y ajustar tus planes y cimentar tus sueños sobre bases mucho más realistas y sólidas. Confía en que tras superar esta pendiente, alcanzarás una cima que te ofrecerá una perspectiva mucho más clara y gratificante de tu destino.

ACUARIO: Sigues recibiendo energías favorables y esta vez, es la Luna quien te bendice con un trígono positivo. Estás comenzando a establecer un nuevo orden en tu vida y todo indica que el equilibrio logrado podrá sostenerse por más tiempo. Es momento de avanzar con determinación, dejando atrás las quejas, valorando con mayor profundidad lo que tienes y lo que estás viviendo. Esta etapa representa una valiosa prueba de humildad.

PISCIS: Se presentan ciertas dificultades. La Luna te está haciendo una cuadratura negativa y te está restando energías donde pudieras perder tu equilibrio emocional. No es fácil ver que el Universo te está frenando y te ves atrapado. Es mejor dejar fluir para que todo salga bien. Hay que aceptar algunas situaciones y evitar más resistencia. Siempre es mejor soltar y ver cómo evolucionan los acontecimientos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

