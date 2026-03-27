Horóscopo del 27 de marzo: Es el momento de seguir y avanzar

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ARIES: Todo aspecto de tu existencia tiene el potencial de transformarse hacia la luz bajo la guía y el amor infinito de Dios. Quirón el sanador herido transita por tu signo astrológico, cada obstáculo es una invitación a la maestría personal y que cuentas con la fortaleza necesaria para reinventarte. No existe un crecimiento sin tener experiencias, sin importar sean buenas o malas. Se aprende de todo siempre.

TAURO: Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenía en conflicto anteriormente. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

GÉMINIS: Sabemos que estás muy agotado, pero el Sol y sus energías vienen a rescatarte para que puedas renovar tus energías. El astro Rey te bendice con un sextil positivo, buscando la manera que sigas adelante para tu bien y tu gloria. Es el momento de seguir y avanzar. No mirar atrás y no volver a pisar el camino que ya fue andado. Si lo haces, será cada día peor y peor, hasta complicar todo y llegar a un gran colapso de manera general.

CÁNCER: Aquí tienes hoy un trígono positivo con Marte. Ejecuta las acciones que tienes en planificación. Tranquilo, todo saldrá de manera positiva y verás grandes beneficios en un tiempo muy corto. Debes dejar el miedo atrás y enfocarte solo en la energía del éxito. Este es el momento de tomar consciencia, estar más atentos a la salud física y a tu nivel de energía en base a la visión del futuro que tienes en tu mente.

LEO: La Luna se establece en tu signo y actúa como un catalizador perfecto para que tu comunicación fluya con autenticidad, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Al canalizar esta serenidad interior, lograrás transformar el caos de las tareas pendientes en una estructura sólida de progreso. No permitas que la distracción disperse tu energía; mantén el enfoque en tus metas y verás cómo prosperas.

VIRGO: No estás seguro de lo que haces. Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes ejecutar. Ya el Universo te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca como resolver. Toda esta sensación, es causada por una oposición al Nodo Norte.

LIBRA: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos en estos instantes, estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto, para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura con el apoyo de Dios.

ESCORPIO: Se abren los caminos en tu vida. Dios te ama y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y energías positivas para poder lograr los avances necesarios y construir una nueva vida. Es un día muy especial. Se acaba de alumbrar tu camino. Gracias a Dios que permite tu iluminación. Tu espíritu siempre te guiará a la gloria.

SAGITARIO: Permite que tu luz interior ilumine tu camino, tu éxito actual es el reflejo de una alineación perfecta entre tu voluntad y el propósito universal. La Luna forma un trígono armonioso con tu ser para que avances de manera equilibrada. En el futuro podrás servirle de guía para quienes te rodean. Mantén la imagen de ejemplo ideal.

CAPRICORNIO: Confía en los tiempos perfectos de la creación y camina con la certeza de quién se sabe protegido. Actualmente disfrutas de un sextil armónico con el Nodo Norte que permite enfocar la meta de manera más efectiva. No subestimes el poder de la paciencia, lo que hoy siembras con fe, florecerá con una solidez inamovible. La gratitud será la llave que abra las puertas de la abundancia que está por manifestarse.

ACUARIO: Tras un largo periodo de espera, la energía positiva regresa a ti, impulsada por el sextil de Saturno. Esta vibración planetaria, te brinda solidez para avanzar con determinación hacia tus metas. Aquello que una vez consideraste imposible, ahora se revela como alcanzable. La vida al observar que superaste pruebas sin perder tu esencia, te ofrece su recompensa. Este es el momento de caminar con paso firme, ágil y seguro.

PISCIS: Se siente una fuerte energía positiva, que te permite elevar tu nivel y así puedas seguir avanzando. El planeta Marte te sigue ayudando y te da todo su poder. Es el momento de aprovechar esas energías y acelerar todos los procesos necesarios para continuar con tus planes y totalmente enfocado. No mires el pasado y enfócate para tener excelentes resultados, así se va a cambiar tu realidad con buena actitud que es muy valiosa para ti.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

