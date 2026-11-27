ARIES: Se activó una conjunción con Saturno que está transitando en tu signo astrológico. Las emociones se cristalizan y te hacen un daño terrible en el sistema nervioso y en tu salud de manera general. En estos momentos, Saturno está muy fuerte y busca la manera de desestabilizarte. La Luna viene a salvarte y a protegerte por los próximos dos días. No debes bajar la guardia.

TAURO: Mercurio se encuentra en estos momentos opuesto a tu signo astrológico. Debes estar muy atento a lo que hablas y comentes. Relájate y mantente en tu ética. No hables mal de nadie y mucho menos difames a alguna persona. Compórtate como una persona educada y honesta, para que no te veas involucrado en alguna situación complicada. Busca más bien obtener el respecto de tu entorno. Que tu palabra sea Ley.

GÉMINIS: Se presenta un sextil positivo con la Luna. El Universo te abre las puertas. Préstale más atención a lo que sientes y busca dentro de ti más armonía para volver a tu camino de gloria. Es importante que despiertes y te actives de manera positiva para mejorar tu vida con un nuevo plan de trabajo interno y convertirte en un mejor ser humano, repleto de bondades

CÁNCER: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te puede ayudar a mover todo lo que está estancado en tu vida. Debes avanzar con fuerza y aprovechar este impulso. Dios permite que puedas lograr beneficios de manera acelerada. Después de esperar tanto, ahora, todo se acelera a gran velocidad. En los próximos días verás lo rápido que puedes logras tus metas. Se abren los caminos.

LEO: Saturno te bendice a través de un trígono positivo. Se abren las puertas para consolidar todos los proyectos que inicies en estos momentos. Adicionalmente, hoy tienes una oportunidad para continuar adelante con fuerza y seguridad. Saturno siempre brinda respaldo. Todo lo que estás haciendo ahora tiene una presencia en tu vida por siete largos años. Piensa muy bien en lo que haces y proyéctate al futuro.

VIRGO: Se activa de nuevo una cuadratura negativa con Urano. Una vez más, se presentan cambios y transformaciones profundadas para verificar si en verdad has aprendido en la vida a cuidar tu cuerpo físico. Es importante activar el proceso de alerta máxima y coloques a tu favor todo lo que has aprendido durante los últimos dos años. Este será tu gran prueba y debes responder correctamente y con honores. Demuestra lo que sabes.

LIBRA: Al confiar en los tiempos del Universo te liberas de la ansiedad y del control, y permites que la prosperidad fluya hacia ti de maneras inesperadas pero perfecta. Eres víctima de la oposición con Neptuno y debes mantener la certeza de que la luz divina es el motor que impulsa cada uno de tus éxitos y el escudo que protege tu bienestar integral. La quietud de tu alma es donde se revelarán las respuestas que tanto has buscado.

ESCORPIO: Una cuadratura desafiante con Júpiter tiene los ánimos revueltos y los planes bloqueados. Si sientes que el mundo te da la espalda y estás solo, es una señal clara para cambiar de espacio físico y sacudirte la mala vibra. Detente, respira profundo y vuelve a conectar tu alma con Dios. ¡Todo mejorará al mudarte!

SAGITARIO: En este momento puedes conectarte profundamente con lo divino, gracias a un trígono armónico con Neptuno. Es ideal que dediques al menos cinco minutos para conversar en silencio con Dios, exponiendo tus emociones, preocupaciones y procesos internos. Esta conexión te permitirá avanzar en asuntos que te han mantenido confundido, recuperando así tu estabilidad espiritual y emocional. Todo lo que te inquieta puede encontrar solución bajo la guía celestial.

CAPRICORNIO: Este proceso de introspección que genera la conjunción de Lilith en tu signo, es el preludio de una expansión sin precedentes, donde tu libertad ya no estará condicionada por impulsos inconscientes. Al purificar estos procesos internos, despejas los obstáculos que impedían la manifestación de tus ideales más elevados. Confía en este renacimiento espiritual que fortalecerá tu fe y el propósito de tu existencia.

ACUARIO: Todo está marchando de manera positiva para que sigas adelante, conectado con el Universo de manera efectiva. Tu nivel de percepción está muy elevado y se mantiene gracias a Neptuno en sextil positivo. Eres un ser de luz que debe buscar la manera de seguir desarrollando el espíritu. Una vez más, tienes que reconocer que eres especial con una gran misión de vida.

PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin