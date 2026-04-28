Horóscopo del 28 de abril: El futuro te pertenece, pero debes forjarlo

ARIES: Todo aspecto de tu existencia tiene el potencial de transformarse hacia la luz bajo la guía y el amor infinito de Dios. Quirón, el sanador herido, transita por tu signo astrológico, cada obstáculo es una invitación a la maestría personal y que cuentas con la fortaleza necesaria para reinventarte. No existe un crecimiento sin tener experiencias, sin importar sean buenas o malas. Se aprende de todo siempre.
TAURO: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.
GÉMINIS: Se activó un sextil positivo con el planeta Marte. Confía plenamente en tu instinto, esa brújula interna que nunca te falla cuando actúas con honestidad y firmeza. Tu capacidad para transformar los desafíos en triunfos está en su punto más alto, así que no te detengas ahora que el éxito comienza a materializarse. Recuerda que el Universo favorece a los valientes y tu fuerza de voluntad es la llave que abrirá las puertas.
CÁNCER: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego verás los excelentes resultados.
LEO: Tienes un trígono positivo con Neptuno. Esta energía facilita una comunicación perfecta con él y te ayuda a vencer tus miedos más poderosos. También te da mucha fe, paz y tranquilidad para seguir adelante. Dios está contigo y tienes que ser valiente para continuar en tu proceso de sanación. Se disipan los tiempos malos y se activan los buenos tiempos. Hay que celebrar la vida.
VIRGO: Recibes una energía favorable con un sextil armónico con Júpiter. Recuerda que tu fe es el ancla que te permitirá recibir con gratitud las bendiciones que están por manifestarse. No subestimes el poder de un corazón agradecido, es la llave que expande la abundancia en tu realidad material y espiritual. Camina con la certeza de que no estás solo. El Universo conspira a tu favor para que florezcas con plenitud, despejando los senderos hacia tu bienestar.
LIBRA: Tu espíritu requiere con urgencia que realices rectificaciones conscientes en tu vida, identificando y transformando aquellas conductas negativas que han frenado tu evolución y que te impiden desplazarte con la agilidad que mereces. La oposición con Quirón se encuentra activa en estos momentos, extendiéndote una invitación directa para avanzar de manera productiva hacia tu interior.
ESCORPIO: Estás acoplado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.
SAGITARIO: Es el momento especial para avanzar. Estás siendo apoyado con la gran energía de Saturno. Este planeta te permite dar pasos firmes y seguros a través de su trígono positivo. Tienes que aprovechar esta energía y buscar la manera de avanzar con acciones concretas que te van a permitir establecerte y buscar estar más sólido en el futuro. Para mejorar se requiere una permanencia emocional para que las energías fluyan.
ACUARIO: Mercurio te favorece con un poderoso sextil positivo, marcando una etapa de apertura y claridad mental. Se abren nuevas oportunidades para transformar aspectos importantes de tu vida y dar pasos firmes hacia adelante. El Universo siempre te brinda caminos para avanzar y te ofrece alternativas cuando estás dispuesto a verlas. Es el momento de caminar con seguridad y confianza en ti mismo.
PISCIS: Las circunstancias actuales pueden sentirse envolventes, como un velo que nubla tu claridad interior. Lilith en cuadratura con tu signo, activa procesos profundos que desafían tu equilibrio natural. No es momento de forzar, sino de rendirse con sabiduría. Los resultados tardan porque el alma está gestando algo más grande. La paciencia se convierte en tu aliada y el descanso en tu medicina. Relájate, respira y permite que el tiempo divino haga su obra.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin