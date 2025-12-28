Horóscopo del 28 de diciembre: Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Es esencial que observes con plena conciencia lo que estás haciendo y te permitas un espacio de reflexión sincera. La cuadratura con Marte te sitúa en un momento delicado, donde cada acción puede tener repercusiones profundas. Podrías estar transitando errores que, si no se detienen a tiempo, podrían generar consecuencias mayores. La pausa no es debilidad, es sabiduría. La energía marciana puede impulsarte al conflicto, pero también puede ser canalizada hacia la transformación.

TAURO: La Luna está activa hoy en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Esta noche es una de las mejores para conectarse con el Universo y sus poderosas energías. Debes realizar una cena especial para disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo bueno. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por los demás seres queridos.

GÉMINIS: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: Hoy tienes un doble sextil positivo con la Luna y con Urano. El Universo está esperando de ti en este instante una trasformación total a nivel sentimental. Estás obligando a tomar decisiones importantes. Hay que evitar que las decisiones se te acumulen, produciendo luego un colapso emocional. Todos los cambios son positivos y debes ser más flexible para dejarte fluir y así poder lograr una mejor adaptación.

LEO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos. El último mes fue muy bueno. Ahora, el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarse para lograr resultados excelentes.

VIRGO: Tienes un trígono positivo con Urano. Se te brinda la oportunidad de seguir haciendo cambios importantes y necesarios. Si te equivocas, rectificas y avanzas. No te quedes paralizado por los errores cometidos en el pasado. Tienes que seguir avanzando y caminar en tu sendero de luz. Eres creado para triunfar y este momento es especial para lograr tus metas.

LIBRA: Estás atravesando momentos difíciles a nivel emocional y la angustia pesa sobre ti. La Luna transita por tu signo opuesto y su influencia no te brinda la paz que necesitas. La vida parece volverse más compleja cada día y es momento de reaccionar con determinación. Una vez más, eres libre de elegir tu camino, pero ahora debes liberarte de las cadenas emocionales más profundas para recuperar tu equilibrio emocional.

ESCORPIO: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.

SAGITARIO: Es el momento de cuidar el cuerpo físico y mejorar sustancialmente. Se disparan todas las alertas y tienes que evitar cualquier peligro a tu integridad. Tienes activa una cuadratura negativa con Saturno y es mejor que abras los ojos y estés súper atento para evitar males mayores. Estos próximos seis meses serán de mucha tensión y hay que prestar atención a los detalles.

CAPRICORNIO: Los cambios y las transformaciones se siguen planteando, haciendo ajustes, pero demasiado lentos. El Universo quiere que se haga más rápido, porque ya no hay tiempo y debes aprovechar estos momentos y la ayuda de Dios para que puedan hacerse esos cambios de manera más fácil, tranquila y con mejores energías positivas. Estás bajo un trígono positivo con Urano que te está ayudando. Entiéndelo, procésalo y facilita el cambio en tu vida.

ACUARIO: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.

PISCIS: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional, para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder e imponerte frente a los demás, para lograr un mejor nivel para tu familia.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin