Horóscopo del 28 de marzo: El Universo está listo para premiar tu valentía

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ARIES: Este es el momento. La Luna en trígono positivo te motiva a reclamar tu lugar y proyectar tus ambiciones con una seguridad renovada. No permitas que el pasado dicte tus límites. Tienes el mando para rediseñar tu realidad según tus deseos más nobles. Al purificar tu entorno y tus pensamientos, abres las puertas a una prosperidad que se manifestará en cada paso que des hacia tu nueva vida.

TAURO: La Luna se encuentra bajo una cuadratura y debes confiar en el proceso de renovación que el Cosmos te ofrece, pronto comprenderás que este retiro emocional fue el preludio de tu mayor fortaleza. Recuerda que cada cicatriz es una lección de maestría que te otorga la prudencia necesaria para construir un futuro más sólido.

GÉMINIS: El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega, despejando el terreno para que la abundancia emocional eche raíces profundas en tu vida. La Luna aporta un sextil positivo y este tránsito no solo suaviza las relaciones, sino que te otorga una paz interior que se reflejará en la solidez de tus proyectos personales. Confía en la delicadeza de este ciclo; la armonía que siembres hoy será la base de tu éxito mañana.

CÁNCER: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

LEO: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido

del éxito no te deja ver.

VIRGO: No temas al silencio ni a la pausa, en el discernimiento paciente hallarás la respuesta que tu alma reclama. La oposición con el Nodo Norte te introduce en un periodo de profunda reflexión y genera desorganización en tu mente. Confía en tu capacidad de análisis y recuerda, lo que hoy parece un laberinto, mañana será el cimiento sólido de tu nueva realidad. Todas las soluciones están frente a tus ojos y cualquiera es mejor que ninguna.

LIBRA: Este es el momento de confiar en tu intuición y permitir que la sabiduría del Universo guíe cada una de tus acciones. La Luna te favorece con un sextil radiante y no debes temer a los nuevos comienzos, tu resiliencia es el motor que transformará tus sueños en realidades tangibles. El Cosmos conspira a tu favor.

ESCORPIO: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría, te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.

SAGITARIO: En estos momentos existe un sextil positivo con Plutón que te obliga a crecer internamente y a desarrollar algunas opciones espirituales para mejorar tu aspecto interior y así poder afrontar tus cambios y transformaciones internas. El Universo quiere que sigas adelante en tu camino. Llegó el momento de avanzar y subir al siguiente nivel. Debes pasar las pruebas, que te están asignando con máxima aprobación.

CAPRICORNIO: Es el instante preciso para ejecutar acciones concretas, especialmente en el terreno de las emociones, donde tienes el poder de cimentar transformaciones profundas y perdurables. Mantienes activo un sextil armónico con Marte que permite visualizar la cima y saber que cada paso es un metro más cerca en la dirección correcta de alcanzar la gloria.

ACUARIO: Tu optimismo innato producto de un sextil con Venus te guiará hacia territorios de prosperidad nunca antes explorados. Confía en que cada paso que das está respaldado por una fuerza superior que conspira constantemente a tu favor. Permítete brillar sin reservas y comparte tu alegría con el mundo, recuerda que tu expansión actual no tiene límites. El Universo está listo para premiar tu valentía con bendiciones.

PISCIS: El planeta Marte está pasando por tu signo astrológico y te está otorgando gran cantidad de energía positiva para que puedas avanzar de manera acelerada en todos tus procesos. Esta energía, es tan fuerte que no puedes dormir y te sientes muy ansioso. Estás alterado y requieres drenar el exceso con actividades al aire libre o en el gimnasio. También podrías caminar con los pies descalzo y tener contacto con la naturaleza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin