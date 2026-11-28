ARIES: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes y que jamás se van a repetir, además, seguramente, mantendrás en tu mente por años.

TAURO: No deseas compartir con nadie de tu entorno y la tristeza te invade por los recuerdos del pasado y el proceso de desapego. La cuadratura negativa con la Luna intensifica esta sensación y la situación podría volverse aún más desafiante. Sientes la necesidad de aislarte por un tiempo, buscando mayor paz en tu ser interior. Sin embargo, es momento de soltar las cargas emocionales y dejar atrás las situaciones negativas para avanzar con mayor libertad.

GÉMINIS: Hoy es un día muy especial y de gran alegría. Estás disfrutando de un trígono positivo con Venus. El amor se hace presente de manera fácil. Esta gran energía te ayuda a crecer internamente y te da confianza en ti mismo. Es muy posible que se sigan abriendo los caminos para que puedas transitar con energía y recuperar la salud. Tienes que aprovechar este apoyo del Universo para mejorar.

CÁNCER: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu, que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedan polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.

LEO: La Luna transita por tu signo astrológico. Su influencia eleva tu ánimo y te impulsa a seguir avanzando, acompañado del amor familiar, para mantener el equilibrio en tu vida. Esta armonía te brinda calma y fortaleza, permitiéndote generar grandes beneficios económicos. Recuerda que cuando estás en equilibrio con tu ser interno, también lo estás con la energía del dinero, pues ambos están siempre conectados.

VIRGO: El Universo te coloca una dura prueba y te envía un trígono positivo con Lilith. Esta poderosa energía te lleva a reflexionar fuertemente sobre tu conducta y tu estilo de vida. Tienes que tomar una mejor decisión en la vida. Hay que descubrir qué es lo que puedes rectificar para hacer ajustes y generar un cambio importante con mejores resultados. Seguramente en poco tiempo serás otra persona, más equilibrada y feliz.

LIBRA: Estás viviendo grandes momentos bendecidos por Dios a través de un sextil positivo con la Luna. Tu ser interno se está equilibrando y te está otorgando más paz interior. Lo estás logrando de manera excelente. Tu ser cada día está más libre, caminando en el sendero de la luz, para buscar su evolución de manera magistral. La vida siempre da la gloria a quién trabaja y se hace merecedor de la gran victoria en los planos superiores.

ESCORPIO: En este momento tienes una cuadratura con la Luna y vuelves otra vez a tener ciertos problemas con tu autoestima y con tu estado de seguridad emocional. Pareciera que no estás de acuerdo con los cambios que están ejecutando en estos momentos. Debes prestarle más atención a lo que siente tu corazón y a lo que es más beneficioso para ti. Así lograrás estar firme en tus decisiones y no dudar más lo que estés haciendo.

SAGITARIO: Un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

CAPRICORNIO: Tienes que cuidar un poco más la salud. Recuerda que todavía estás bajo la influencia negativas de Saturno a través de una cuadratura que debilita tu salud en todos los sentidos. Tienes que estar siempre atento de evitar trastornos en tu vigor y algunos accidentes que puedas tener. Hay que buscar la manera de resguardar el cuerpo físico. Extrema las medidas de seguridad para mantener el equilibrio corporal.

ACUARIO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

PISCIS: La cuadratura con el Sol debilita el cuerpo físico. Mantén tu espíritu receptivo, pues la sanación que buscas ya ha comenzado su obra silenciosa dentro de ti. Permite que la Gracia divina bañe cada célula de tu cuerpo, disolviendo cualquier rastro de fatiga y devolviéndote la plenitud que te corresponde. Recuerda que en la oscuridad es donde se gestan los renacimientos más gloriosos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin