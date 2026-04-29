Horóscopo del 29 de abril: Es mejor prevenir que lamentar

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ARIES: Existe un gran sextil positivo espectacular con Urano. Este planeta te brinda la oportunidad de conectarte con tus emociones más intensas, para poder disfrutar de maravillosos momentos, llenos de espiritualidad y de gozo interno. Hoy se te permite tener una evolución más coherente. Siempre hay cambios, pero tienes que integrar nuevos procesos a tu rutina cotidiana.

TAURO: Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Se activó un sextil positivo con Júpiter. Ahora podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos los niveles de vida. Es importante volver otra vez a tus rutinas espirituales para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

GÉMINIS: Plutón te ayuda para salir adelante y poder vencer todos los impedimentos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios oscuros. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se lograrán abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa de mejor calidad de vida para ti.

CÁNCER: La cuadratura negativa con Saturno te está afectando fuertemente la salud y te quita mucha energía vital. Debes estar alerta para evitar males mayores. Todavía estás en un periodo de alerta que debes establecer de manera permanente. No puedes bajar la guardia para garantizar tu bienestar. Deja atrás las actividades que pongan en peligro tu integridad física. Es mejor prevenir que lamentar.

LEO: La cuadratura desfavorable con el Sol está afectando tu vitalidad física generando un desgaste que también se refleja en el plano emocional. Este tránsito puede intensificar las tensiones internas, haciendo que todo parezca más difícil de lo habitual. Por ello, es fundamental que cultives la calma y busques paz dentro de ti. Dedica un momento para conectar con Dios, comparte tus inquietudes y abre espacio para la armonía en tu corazón. Tu salud física necesita atención y cuidado amoroso.

VIRGO: Este es el momento de confiar en tu intuición y permitir que la sabiduría del Universo guíe cada una de tus acciones. La Luna te favorece con un sextil radiante y no debes temer a los nuevos comienzos, tu resiliencia es el motor que transformará tus sueños en realidades tangibles. El Cosmos conspira a tu favor.

LIBRA: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

ESCORPIO: Se activó un trígono positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos los niveles de vida. Es importante volver otra vez a tus rutinas espirituales para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

SAGITARIO: Eres escuchado por Dios. En este momento un trígono positivo con Neptuno abre un canal de comunicación clara y sagrada con lo Divino. Esta energía te envuelve con suavidad, ayudándote a vencer tus miedos más profundos y a recuperar la fe, la paz y la serenidad necesaria para seguir adelante. Dios está contigo, guiándote con amor en cada paso de tu proceso de sanación. Los tiempos difíciles comienzan a disiparse.

CAPRICORNIO: Tienes que tener mucho cuidado, porque estás bajo las influencias negativas de Saturno a través de una cuadratura y no te es bueno para la salud. Cuida al máximo tu energía vital y evita los riesgos a tu integridad. Es muy importante estar alerta para no complicar aún más tu vida. Siempre es muy bueno mantener un estado consciente y aléjate de cualquier peligro. Es mejor prevenir que lamentar.

ACUARIO: En este momento se activa un sextil armonioso con Neptuno, facilitando una conexión sutil y directa con lo Divino. Es una oportunidad ideal para restablecer tu canal interior de comunicación con Dios y entregarte a una conversación nutrida de fe y espiritualidad. Tomar unos minutos para orar puede abrir un espacio íntimo y profundo de renovación espiritual. Este día está lleno de luz, esperanza y posibilidades.

PISCIS: La Luna te ayuda con un poderoso trígono. Celebra este despertar de tu propia fuerza interna. Al fortalecer tu núcleo interno, descubrirás que tu bienestar ya no depende de la validación externa, sino de la paz que tú mismo cultivas. Esta nueva libertad te permitirá establecer vínculos mucho más saludables, basados en la elección consciente y no en la necesidad emocional. Debes amarte sin condiciones y conviértete en un faro de equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin