Horóscopo del 29 de diciembre: Es el momento de hacer una pausa en tu vida

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

TAURO: Debes entrar en acción y no quedarte estancando, lamentándote de tus males. Apaláncate en las energías de Marte que te está haciendo un trígono positivo excelente para salir adelante y comenzar a ser un triunfador. La vida es dura, pero es más dura si no se hace nada para cambiar la realidad. ¿Hasta cuando vas a estar así, en ese estado emocional? ¿Qué requieres para salir adelante y cambiar todo? Es ahora o nunca.

GÉMINIS: Existe una cuadratura negativa con Saturno. Te sientes muy presionado por tu entorno. Es importante para ti honrar tu palabra y seguir adelante creciendo, desarrollándote al mejor nivel posible. Tu vida tiene que transformarse de manera positiva. Convertirte en un ser de luz que permite la evolución a través del tiempo, de lo contrario, podrías enfermar o somatizar a través de tu cuerpo la presión que sientes.

CÁNCER: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él. Tomate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. En el futuro, recordarás estos días como especiales y muy sutiles para crecer.

LEO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

VIRGO: Existe activo un trígono positivo excelente con la Luna que te ayuda a nivelar tus emociones en este momento lleno de alegría. Es el instante de ayudar a elevar el nivel de felicidad de tu entorno, partiendo desde tu felicidad. Así que, incorpórate y anímate a pasarla bien, hoy, mañana y siempre. Una vez más, el Universo te obliga a ser el líder familiar. Asume tu rol de manera positiva.

LIBRA: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día, serás más fuerte y mejor.

ESCORPIO: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando aspira y que puede frenar cuando lo desea. Lo que no te mata te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

SAGITARIO: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno y debes despertar.

CAPRICORNIO: Será un día muy emotivo, la gran Luna te estará haciendo un trígono positivo que te va a poner muy sensible en estas fechas. Te recomendamos que visites a tus familiares más cercanos y puedas compartir con ellos. Es un periodo de tiempo para darle gracias a Dios por todo lo que has recibido y así mantener la armonía con el Universo que tanto te ama y te protege de todo mal visible como invisible.

ACUARIO: Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional.

PISCIS: Con la cuadratura negativa de Mercurio, es esencial avanzar con cautela, sin apresuramientos ni expectativas exageradas. Es momento de guardar silencio y proteger tus próximos pasos. Evita los rumores, las habladurías y los juicios externos, cada cosa llega en su tiempo divino. Lo verdaderamente importante es contar con un plan claro que puedas ejecutar con sabiduría y adaptar con flexibilidad a tu realidad. El poder está en tu discreción.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin