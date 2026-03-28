Horóscopo del 29 de marzo: El Universo está listo para premiar tu valentía

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ARIES: Venus está transitando por tu signo y te otorga un magnetismo irresistible permitiéndote atraer hacia ti todo lo que resuene con tu verdadera esencia. Es el periodo perfecto para proyectar tus deseos más profundos. No temas mostrar tu vulnerabilidad, en ella reside tu mayor encanto y la clave para fortalecer tus vínculos más valiosos. Camina con la certeza de la armonía que sientes por dentro.

TAURO: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad te está ayudando el planeta Urano que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y a realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. En nuestras vidas siempre hay cambios, pero estos deben de ejecutarse de la manera más fácil posible.

GÉMINIS: Estás en perfecta sintonía con la abundancia. Tienes activo un sextil con Venus, simplemente camina con la seguridad de quien ya se sabe victorioso. Mantén tu visión enfocada en lo alto, sin olvidar que tu entusiasmo es la llave maestra que abre las puertas del destino. Abre tus brazos para recibir los frutos de tu fe, la cosecha será proporcional a la nobleza de tus intenciones.

CÁNCER: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar con fuerza, firmeza y solidez. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles, todas superadas con la manifestación del amor en tu vida. Ahora hay que reconstruir y avanzar.

LEO: Posees un trígono armónico con Venus, deberías dejar atrás los miedos y expresar el amor que sientes por ese ser especial. No temas abrir las puertas de tu mundo interior para amar. Al honrar tus sentimientos, estás pavimentando un camino de felicidad y estabilidad emocional que perdurará más allá de este tránsito. Las estrellas están alineadas para que seas correspondido con la misma intensidad que entregas.

VIRGO: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Libérate de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

LIBRA: Al cultivar la paciencia y el silencio consciente, evitas que malentendidos pasajeros se conviertan en heridas profundas difíciles de sanar. Estás atravesando una oposición con Venus y requieres calmarte. Esta pausa estratégica no es una señal de debilidad, sino un acto de maestría personal que protege la integridad de tu relación. Confía en el tiempo, permitiéndote retomar el diálogo desde una perspectiva mucho más equilibrada.

ESCORPIO: Tienes un trígono positivo con Mercurio. Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo para diseñar un nuevo plan de vida. Debes hacer ajustes para mejorar y así también tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

SAGITARIO: Es el momento de desacelerar el ritmo, auditar tus intenciones con una honestidad inquebrantable y operar exclusivamente desde un centro de equilibrio absoluto. Posees una cuadratura restrictiva con Marte que te obliga a dominar tu fuego interno, garantizando una victoria mucho más sólida y legítima. Comprende que a veces la flecha debe retroceder en el arco para poder ser disparada con una precisión infalible hacia el blanco.

CAPRICORNIO: Todo se siente muy acelerado. Es que estás bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

ACUARIO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

PISCIS: Existe una oposición lunar poderosa que causa confusión. Confía en tu capacidad de adaptación para corregir el rumbo sobre la marcha, ya que el destino premia a quienes se atreven a caminar a pesar de sus dudas. Comprender cada elección, independientemente de su resultado, es una lección valiosa que nutre tu intelecto y te ayuda a definir tu verdadero norte.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

