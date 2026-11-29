ARIES: Alerta máxima en el amor, porque tienes activa una oposición negativa con el planeta Venus. Estas energías pueden ocasionar grandes problemas con la pareja y debes guardar la calma para evitar males mayores. No discutas ni busques las confrontaciones. Es muy posible que exista una ruptura, en caso tal de no escuchar nuestros consejos. Mantén la calma para no caer en la provocación que puedas vivir hoy.

TAURO: Atraviesas un rudo cruce energético con Júpiter en cuadratura negativa donde los frutos se resisten a brotar. Detén el paso, sosiega tu interior y reaviva tu alianza con el Creador. El sendero se enmaraña y un manto de soledad te convence de que careces de manos amigas que te sostengan. El remedio reside en habitar otro paraje físico para renovar la luz de tu aura.

GÉMINIS: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional, para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas, donde los frutos se manifiesten sin demora.

CÁNCER: Definitivamente te encuentras bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura de Venus. Las situaciones en el amor son complicadas, al punto de pensar que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

LEO: Hay que cuidarse mucho de lo que se habla y con quién se habla. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y no es el momento de especular ni expresarse mal de nadie. Debes ser más prudente con lo que dices y evitar algún escándalo. Tampoco es bueno ser partícipes de chismes. Es mejor calmarse, quedarse tranquilo y ser sabio, demostrarle al Universo que eres una persona madura, que ya no entras en esos procesos negativos de la vida.

VIRGO: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno verificar si en verdad quieres seguir donde te encuentras en estos instantes. Posiblemente quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir lo qué quieres en la vida. Enfócate y alinea las energías para lograr esa meta.

LIBRA: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos que en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable y segura con el apoyo de Dios.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura con Plutón. Cuida mucho tus emociones. Hay que cerrar todos los espacios psíquicos espirituales, para evitar males mayores. Debes hacer alguna limpieza áurica para drenar energías atrapadas en tu alma. Tienes que buscar la manera de cerrarte para que nada te perturbe y puedas tener una purificación de cualquier energía negativa visible como invisible. ¡Busca ayuda!

SAGITARIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy, la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios.

CAPRICORNIO: La Luna te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial, que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Entras en un proceso de grandes beneficios emocionales, que te llevarán a realizar excelentes acciones y resultados.

ACUARIO: En esta ocasión tienes un sextil positivo con Saturno. Existe la oportunidad de consolidar las acciones que has hecho en el pasado. Esto te permiten avanzar rápidamente en temas estructurales de tu vida. Es importante valorar lo que vives actualmente para también ajustar tu camino y buscar mejores resultados. Siempre es bueno investigar para lograr la excelencia y tener una vida más activa y placentera.

PISCIS: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin