Horóscopo del 3 de mayo: Es un buen momento para avanzar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tu sensibilidad es el radar que te permitirá detectar las oportunidades doradas que manifiesta un sextil armónico de Urano. Este tránsito sabe que el destino te conduce invariablemente hacia un puerto de absoluta seguridad. Al abrazar la incertidumbre con fe, transformas el caos en una sinfonía de posibilidades que elevarán tu alma a niveles de plenitud nunca antes experimentados.

TAURO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de qué es lo que quieres en la vida, para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular el volver a iniciar todo.

GÉMINIS: Es el instante preciso para ejecutar acciones concretas, especialmente en el terreno de las emociones, donde tienes el poder de cimentar transformaciones profundas y perdurables. Mantienes activo un sextil armónico con Marte que permite visualizar la cima y sabe que cada paso es un metro más cerca en la dirección correcta de alcanzar la gloria.

CÁNCER: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

LEO: Fuerte apertura con un trígono positivo con Mercurio. Se abren oportunidades para cambiar algunos aspectos de tu vida y así salir adelante. Realiza un análisis de lo que puedes mejorar y así, en el futuro, puedas corregir y avanzar sin miedos ni obstáculos en tu camino. Es el momento de caminar con seguridad y mucha confianza. Siempre, el Universo te permite seguir adelante y genera alternativas.

VIRGO: Las circunstancias actuales pueden sentirse envolventes, como un velo que nubla tu claridad interior. Lilith en cuadratura con tu signo, activa procesos profundos que desafían tu equilibrio natural. No es momento de forzar, sino de rendirse con sabiduría. Los resultados tardan porque el alma está gestando algo más grande. La paciencia se convierte en tu aliada y el descanso, en tu medicina. Relájate, respira y permite que el tiempo divino haga su obra.

LIBRA: La conexión con la oposición Neptuno garantiza un verdadero progreso. No caminas en soledad; confía en que la luz divina es el motor que impulsa cada uno de tus logros y protege tu bienestar integral. Al abrir tu corazón a esta asistencia invisible, descubrirás que las soluciones aparecen de forma natural y sin esfuerzo. Dedica momentos de silencio a la oración, permitiendo que esa guía superior ordene el caos externo.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida, bajo mejores condiciones.

SAGITARIO: Confía en tu capacidad innata para construir realidades sólidas a partir de tus sueños más ambiciosos. No temas soltar las estructuras que ya no sirven, pues el vacío que dejas es el espacio donde florecerá tu nueva abundancia. Mantén tu mirada en la meta un trígono armonioso con Marte permite que tu perseverancia convierta cada obstáculo en un peldaño hacia tu éxito definitivo.

CAPRICORNIO: Mercurio te azota con una cuadratura negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes para mejorar esta energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

ACUARIO: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional, para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas, donde los frutos se manifiesten sin demora.

PISCIS: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que durante todo el mes que acaba de pasar, te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad, para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin