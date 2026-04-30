Horóscopo del 30 de abril: Permítete descansar y soltar el control

ARIES: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.
TAURO: El Sol te bendice con su energía. Hoy entra el astro Rey a tu signo astrológico. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta lo que viene en el futuro.
GÉMINIS: El Universo te está obligando en estos momentos a tomar una decisión importante. Tienes activa una cuadratura negativa
con el Nodo Norte. Pase lo que pase, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir adelante. Hay momentos donde no quieres avanzar. No te puedes detener. No existe esa opción para ti. Es el momento de sacar lo mejor de tu espíritu y entrar en acción. Levántate y camina en tu nuevo sendero.
CÁNCER: Finalizas el mes de una manera positiva con dos sextil, uno con el Sol y otro con Venus. El amor se hace presente y empiezas a disfrutar de esta energía positiva. Te sientes querido y apreciado. Estás entrando en un proceso emocional positivo para seguir venciendo las energías negativas que se presenten en el camino. Tu futuro dependerá de tu amor propio y de la seguridad que tengas de ti mismo para lograr la gloria.
LEO: Tienes un sextil positivo con Urano. Los cambios y las transformaciones se hacen presente en tu vida. Se inicia un proceso para mejorar tu presencia en este planeta. Después de tanto sufrimiento, el Universo te bendice y te ayuda a realizar un nuevo renacimiento evolutivo para que puedas avanzar. Dios es grande y te quiere ver bien. Es importante valorar la oportunidad que se te está brindando en estos momentos.
VIRGO: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.
LIBRA: Hoy tienes un trígono con Plutón, que también te ayuda a avanzar en estos cambios y transformaciones profundas. Recuerda que todo en la vida, primero pasa en tu mente y después pasa en lo físico, así que todo tiene que ser planificado, organizado y después ejecutado. Eso es lo que te enseña Plutón, a que hagas las cosas con orden y rapidez, pero de manera efectiva.
ESCORPIO: La Luna se establece en tu signo y actúa como un catalizador perfecto para que tu comunicación fluya con autenticidad, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Al canalizar esta serenidad interior, lograrás transformar el caos de las tareas pendientes en una estructura sólida de progreso. No permitas que la distracción disperse tu energía; mantén el enfoque en tus metas y verás cómo prosperas.
SAGITARIO: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importantes en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.
CAPRICORNIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, busca el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo Divino.
ACUARIO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.
PISCIS: El Universo ha hablado con firmeza. En vista de que te resistes a soltar el pasado, Urano te confronta con una cuadratura intensa, obligándote a avanzar. Ya no hay espacio para la comodidad ni para las excusas del alma. Lo que no se transformó por voluntad, ahora se transforma por destino. Los cambios llegan de forma brusca, difícil, incluso dolorosa. Pero no son castigos, son pruebas que revelan tu nivel evolutivo.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin