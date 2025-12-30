Horóscopo del 30 de diciembre: Sigue adelante que Dios está a tu lado

ARIES: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo de tu entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.
TAURO: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.
GÉMINIS: La mágica y enigmática Luna está pasando por tu signo astrológico. Te sientes muy bien de ánimo y con ganas de seguir avanzando con el amor de la familia, para que todo siga en equilibrio y tu vida esté más calmada con fuerza para seguir produciendo grandes beneficios económicos. Si tu estás en equilibrio con tu ser interno, estás mejor con el dinero. Están siempre unidos.
CÁNCER: Hay que aprovechar la energía positiva de Saturno que está en estos momentos haciéndote un trígono positivo. Excelente energía para darle solidez a tus pasos. Sumamente importante que le des valor a lo que haces ahora. Por favor, actívate y busca la manera de activar procesos que te acerquen a tus metas. Ahora es el instante de reaccionar y de entrar en total acción. Sigue adelante que Dios está a tu lado.
LEO: En este momento tienes una cuadratura con la Luna y vuelves otra vez a tener ciertos problemas con tu autoestima y con tu estado de seguridad emocional. Pareciera que no estás de acuerdo con los cambios que están ejecutando en estos momentos. Debes prestarle más atención a lo que siente tu corazón y a lo que es más beneficioso para ti. Así lograrás, estar firme en tus decisiones y no dudar más lo que estés haciendo.
VIRGO: Tenemos muy buenas noticias para ti. Hoy tienes activo un trígono positivo con el planeta Venus. Ahora mismo, el amor está fluyendo por todo tu ser y te permite vivir momentos especiales donde la pasión será la gran protagonista. Siempre es muy bueno buscar la paz interior, pero cuando existe el amor, se complementan para disfrutar de grandes instantes inolvidables y quizás irrepetibles. Dios te ama profundamente.
LIBRA: Hoy tienes un trígono positivo bastante poderoso con Plutón. Tienes una visión muy precisa y positiva frente a las circunstancias que existen a tu alrededor. Hay mucho trabajo interno que se debe activar y aprovechar con estas energías que te obligan a mirar a tu ser interno para sanar viejas heridas. Es el mejor momento para activar procesos de perdón y lograr una liberación importante y efectiva.
ESCORPIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, busca el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.
SAGITARIO: Mercurio está pasando por tu signo astrológico y te está ayudando a renovar todas tus energías que se activan para que puedas seguir adelante con buenas energías y así logres grandes beneficios. La vida te está liberando, pero ya queda de tu parte ser una persona nueva y no seguir haciendo lo mismo del pasado. Es el momento de hacer cambios que te lleven a un mejor momento.
CAPRICORNIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.
ACUARIO: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenía en conflicto anteriormente. Ahora, se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.
PISCIS: Existe un gran sextil positivo espectacular con Urano. Este planeta te brinda la oportunidad de conectarte con tus emociones más intensas, para poder disfrutar de maravillosos momentos, llenos de espiritualidad y de gozo interno. Hoy se te permite tener una evolución más coherente y constante. Siempre hay cambios, pero tienes que adaptarte e integrar nuevos procesos a tu rutina cotidiana.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin