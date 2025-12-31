Horóscopo del 31 de diciembre: Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy en la noche de fin de año, gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo superior. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás en optimo nivel con más paz en tu alma.

TAURO: Ahora ves todo más fácil y puedes tomar una mejor decisión en el último día del año para resolver qué camino tomará tu vida en los próximos meses. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te ayuda a resolver tu futuro. Ya se quedarán atrás las dudas y volverás a tener más firmeza en tu proceder. Estás dejando atrás los años de incertidumbre para entrar en años llenos de luz y resplandor. Ahora eres otro ser, más sabio con mayor evolución.

GÉMINIS: Es natural que te sientas contrariado y desorientado por todo lo que estás atravesando. Estás bajo la influencia de una cuadratura con el Nodo Norte, una energía que nubla tu visión de futuro y dificulta conectar con tu propósito. En este momento, último día del año, puede parecer que no hay una meta clara más allá de resistir y avanzar un día a la vez. La presión constante por mantenerte a flote puede ser abrumadora.

CÁNCER: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el próximo año nuevo con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

LEO: Emocionalmente te encuentras muy bien en la noche final del año. Estás pasando por un excelente momento bajo las influencias positivas de un sextil con la Luna, que te ayuda a nivelar tus energías y a sobrellevar cualquier situación, sin importar el tamaño de la misma. Sin embargo, debes mantenerte alerta y comprender que esa sensación no es permanente y puede cambiar en cualquier momento y así volver a entrar en la realidad de tu vida.

VIRGO: No deseas compartir con nadie de tu entorno y la tristeza te invade por los recuerdos del pasado y el proceso de desapego. La cuadratura negativa con la Luna intensifica esta sensación y la situación podría volverse aún más desafiante. Sientes la necesidad de aislarte en la noche de final de año, buscando mayor paz en tu ser interior. Sin embargo, es momento de soltar las cargas emocionales y dejar atrás las situaciones negativas para avanzar con mayor libertad.

LIBRA: La Luna te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Ahora, a partir de esta noche de cierre de año, entras en un proceso de grandes beneficios emocionales que te llevarán a realizar excelentes acciones y resultados.

ESCORPIO: Tienes trígono positivo con Saturno, ayudándote mucho a consolidar los proyectos que estabas ejecutando y ahora empiezan a dar sus frutos. Es el momento espectacular para seguir adelante de la mejor manera, con resultados concretos y beneficios para toda tu familia. Tienes que avanzar, porque tienes todos los caminos abiertos y sin obstáculos para disfrutar el próximo año.

SAGITARIO: Ahora mismo, tienes la Luna en tu signo opuesto y no te hace bien para tu alma. Es el momento de olvidar las penas y sacar a relucir lo mejor de tu alma, para levantar esos ánimos y volver a sentir ganas de vivir. Hay que buscar una vez más esa motivación para subir todos los días a la conquista de tus metas y volver alcanzar la gloria. Deja de quejarte y olvida lo que se perdió en el año y libérate.

CAPRICORNIO: En medio de todo el estado de crisis que viviste en el año que hoy termina, se levanta el planeta Marte para darte la energía necesaria para que logres ponerte de pie y volver a caminar para luego volar. Tienes el impulso para salir adelante. Es ahora o nunca. Vamos con ánimo a regresar al camino de la luz. Espero que las enseñanzas recibidas estén grabadas en tu mente y en tu espíritu, para que puedas en el futuro rescatarlas y sacar de ellas lo mejor.

ACUARIO: Te encuentras con buen ánimo. La Luna te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a tener un espíritu más positivo y más optimista frente a cualquier adversidad. Entra en contacto con tu divinidad y vuelve a realizar una conexión directa con el Universo para que te abra los caminos de la prosperidad y abundancia en el próximo año. Eleva tu espíritu y logra activar tus nuevas creaciones, más efectivas.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas en el año que comienza mañana. Hoy, la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin