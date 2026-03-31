Horóscopo del 31 de marzo: Es un momento ideal para avanzar

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ARIES: La gran conjunción de Neptuno abre un portal sublime hacia otras dimensiones, donde el velo entre lo humano y lo divino se disuelve. Tu sensibilidad se eleva, permitiéndote entrar en contacto directo con la fuente con Dios y con las jerarquías celestiales. Este tránsito favorece la oración profunda, la canalización espiritual y la entrega amorosa. Es momento de hacer peticiones desde el corazón, sabiendo que serán escuchadas.

TAURO: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenía en conflicto anteriormente. Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

GÉMINIS: Tu mejor estrategia actual es el repliegue táctico. Eres torturado por una cuadratura con Marte, energía poderosa que podría oscurecer tu juicio. Los impulsos y arrebatos son los peores actos. Recuerda que la lucidez y la paz interior son tus herramientas más poderosas para navegar en esta turbulencia. No temas al silencio interior que se establece en la oración donde encontrarás las respuestas que el ruido cotidiano te oculta.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: Todavía no sales del peligro en el cual te encuentras. La oposición con Plutón todavía te está afectando la salud. Has mejorado, pero todavía no se soluciona nada de manera permanente. Estás todavía lejos de restablecerte al cien por ciento. Pero el intento ha sido muy bueno y el Universo está evaluando si te ayuda. Están analizando si mereces una nueva oportunidad o si te dejan más tiempo en total crisis.

VIRGO: Guarda silencio y permite que el tiempo hable por ti. La prudencia es tu mejor aliada bajo la influencia desafiante de una oposición con Mercurio. Evita emitir juicios o tomar decisiones importantes por ahora. Todo lo que digas podría ser malinterpretado, generando tensiones innecesarias. Es preferible hacer una pausa, mantener la calma y postergar cualquier acción relevante.

LIBRA: Tienes una oposición con Saturno, deberías ir al médico para realizar chequeos generales en tu cuerpo. Tienes que estar más atento a tu salud. Es importante evitar acciones que pongan en peligro el cuerpo físico. Evita cualquier situación de riesgo que se presente de cualquier manera, para evitar males mayores. Es tu responsabilidad el chequear y estar alerta para que no suceda nada. Nosotros cumplimos con alertarte.

ESCORPIO: Está activa una cuadratura negativa con Plutón bastante fuerte y debes prevalecer la calma y la salud. Tienes que buscar la manera de establecer el bienestar físico y debes visitar al médico de manera urgente para evitar problemas mayores a nivel de energía en tu cuerpo. Nuestro objetivo es alertarte, sin causar pánico. Hay que evitar molestias o rabietas descontroladas que te desorienten y hagan perder el equilibrio.

SAGITARIO: Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros. Lilith hacen una pausa en tu signo astrológico, brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar.

CAPRICORNIO: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado, porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de las manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.

ACUARIO: Saturno en este momento está haciendo un sextil positivo y te va a ayudar a consolidar tus acciones. Se logra una liberación importante de energías. Ahora podrás seguir adelante con tus planes y sobre todo con la bendición de Saturno que te permite fortalecer todos tus proyectos y acciones que ya venían ejecutando. Puedes acelerar el proceso y mejorar la efectividad. Siempre es muy bueno mejorar.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin