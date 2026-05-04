Horóscopo del 4 de abril: Es momento de materializar cambios profundos

ARIES: Mercurio te libera de cualquier carga negativa. Puedas ahora avanzar a mejor velocidad para crecer y desarrollar tus planes de vida sin obstáculos. Vienen nuevos comienzos y acontecimientos alternativos para seguir adelante. El Universo te pide que te enfoques en lo que en verdad deseas hacer ahora con una visión al futuro de manera concreta y real, lleno de prosperidad y bendiciones.
TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.
GÉMINIS: Mercurio te favorece con un poderoso sextil positivo, marcando una etapa de apertura y claridad mental. Se abren nuevas oportunidades para transformar aspectos importantes de tu vida y dar pasos firmes hacia adelante. El Universo siempre te brinda caminos para avanzar y te ofrece alternativas cuando estás dispuesto a verlas. Es el momento de caminar con seguridad y confianza en ti mismo.
CÁNCER: Tu mejor estrategia actual es el repliegue táctico. Eres torturado por una cuadratura con Marte, energía poderosa que podría oscurecer tu juicio. Los impulsos y arrebatos son los peores actos. Recuerda que la lucidez y la paz interior son tus herramientas más poderosas para navegar en esta turbulencia. No temas al silencio interior que se establece en la oración donde encontrarás las respuestas que el ruido cotidiano te oculta.
LEO: El Universo vuelve a abrirte senderos de avance, permitiéndote moverte con agilidad y firmeza, como tanto disfrutas. Durante la semana, un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces, invitándote tomar decisiones. Es momento de materializar cambios profundos, para sembrar transformaciones duraderas.
VIRGO: Todo está muy bien, menos el amor, que se encuentra pasando por una leve crisis y que no debes engrandecer más, de lo que ya es. Es mejor buscar solucionar para que vuelvas a tu equilibrio emocional. En estos momentos estás sufriendo una cuadratura negativa con Venus, el planeta del amor. Esta energía te afecta y te está arrastrando a un conflicto que pudiera ser definitivo. Hay que ser sabio y no discutir.
LIBRA: Lamentablemente está activa una oposición con Saturno. Tu vida corre peligro y tienes que buscar la manera de evitar algún accidente doméstico. Presta atención para que no tengas alguna caída, torcedura, fractura, golpe. Tienes que suspender cualquier actividad que ponga en peligro tu integridad física. Es importante cuidar el cuerpo, mantenerse estable, seguro y feliz. El peligro está presente y debes estar alerta.
ESCORPIO: En estos instantes tienes la mente muy clara y precisa en lo que quieres en la vida. Estás enfocado para lograr tus metas. Debes pensar en las estrategias para conseguir esas metas. Existe activo un trígono positivo con el Nodo Norte que te indica el camino preciso que debes caminar. Ya queda de tu parte si lo transitas o te quedas estático dónde estás, en una supuesta zona de confort. El libre albedrío es tuyo.
SAGITARIO: En este momento puedes conectarte profundamente con lo divino gracias a un trígono armónico con Neptuno. Es ideal que dediques al menos cinco minutos para conversar en silencio con Dios, exponiendo tus emociones, preocupaciones y procesos internos. Esta conexión te permitirá avanzar en asuntos que te han mantenido confundido, recuperando así tu estabilidad espiritual y emocional. Todo lo que te inquieta puede encontrar solución bajo la guía celestial.
CAPRICORNIO: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.
ACUARIO: Mercurio te respalda gracias a un sextil positivo. Esta es una influencia muy buena para ti en estos momentos y la buena comunicación es una herramienta que puedes utilizar para resolver tus situaciones. Funciona incluso con las personas que son tus enemigos para poder crecer y poder buscar siempre ser parte de la solución y no parte del problema. Debes aplicarla siempre y cada día tendrás mejores resultados.
PISCIS: Tienes activa una cuadratura negativa con Venus. Hay que trabajar mejor en tus emociones y definir lo que sientes, por ese ser especial, que está a tu alrededor. Hay que reflexionar y pensar, si esa es la persona adecuada para hacer una vida juntos o simplemente es una pareja más que pasará por tu vida sin importancia. Estás en un dilema que te paraliza y te quita tiempo valioso, distrayéndote y apartándote de tu camino.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin