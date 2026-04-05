Horóscopo del 5 de abril: No es el momento de hacer ninguna inversión

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ARIES: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o ser víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarte. No es el momento de hacer ninguna inversión. Debes esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No te desesperes y guarda la calma. Después me lo agradecerás.

TAURO: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

GÉMINIS: El Universo te ayuda a consolidar lo que estás haciendo en estos momentos. Esas energías se manifiestan a través de un sextil positivo con Saturno. Es un instante muy positivo y Dios te bendice para que sigas adelante con confianza y armonía emocional. Es la semana para demostrar tu madurez emocional para que tengas mejores resultados en esta vida que te ha dado tanto y que todavía quiere darte más.

CÁNCER: Tienes una cuadratura negativa con Quirón. Hay que hacer una reflexión bien importante internamente y quizás estés buscando la manera de perdonar a tus seres queridos que en el pasado te pudieron hacer daño. También es importante perdonarte a ti mismo para que puedas avanzar y salir de la crisis emocional en la que estás sumergido. Busca la liberación de tu alma para que logres una verdadera felicidad en equilibrio perfecto.

LEO: Saturno te bendice a través de un trígono positivo. Se abren las puertas para consolidar todos los proyectos que inicies en estos momentos. Adicionalmente, hoy tienes una oportunidad para continuar adelante con fuerza y seguridad. Saturno siempre brinda respaldo. Todo lo que estás haciendo ahora tiene una presencia en tu vida por siente largos años. Piensa muy bien en lo que haces y proyéctate al futuro.

VIRGO: En el día de hoy, tienes un trígono positivo con Venus. Dios te permite renovar fuerzas para continuar. Hay momentos difíciles, pero todo se puede superar y vencer en el nombre del señor. Tienes mucho poder de voluntad y deberías activarte con impulsos para levantarte y continuar caminando en el sendero correcto de la luz. Todo está a tu favor y solo se espera una reacción positiva de tu parte para lograr la victoria.

LIBRA: Tienes una oposición con Saturno, deberías ir al médico para realizar chequeos generales en tu cuerpo. Tienes que estar más atento a tu salud. Es importante evitar acciones que pongan en peligro el cuerpo físico. Evita cualquier situación de riesgo que se presente de cualquier manera, para evitar males mayores. Es tu responsabilidad chequear y estar alerta para que no suceda nada. Nosotros cumplimos con alertarte.

ESCORPIO: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar con fuerza, firmeza y solidez. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles. Todas superadas con la manifestación del amor en tu vida. Ahora hay que reconstruir y avanzar.

SAGITARIO: Hoy Saturno te bendice a través de un trígono positivo. Se abren las puertas para consolidar todos los proyectos que inicies en estos momentos. Adicionalmente, hoy te brinda la oportunidad de continuar adelante con fuerza y seguridad. Saturno siempre brinda respaldo. Todo lo que estás haciendo ahora tiene una presencia en tu vida por siente largos años. Proyéctate al futuro y avanza.

CAPRICORNIO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

ACUARIO: Hoy tenemos un sextil positivo con Saturno. La energía más poderosa del sistema planetario te bendice y te da firmeza para que sigas adelante. Ahora recibes ayuda y te indican el camino que debes transitar. Adicionalmente, tienes un trígono positivo con la Luna que también te nivela emocionalmente. El Universo te da fuerzas para seguir adelante y lograr grandes beneficios en el futuro inmediato.

PISCIS: No todo es negativo y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

