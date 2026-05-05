Horóscopo del 5 de mayo: Hay que resolver y avanzar

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ARIES: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

TAURO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y debes cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo a nuestro cuerpo físico.

GÉMINIS: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

CÁNCER: Estás atravesando momentos difíciles a nivel emocional y la angustia pesa sobre ti. La Luna transita por tu signo opuesto y su influencia no te brinda la paz que necesitas. La vida parece volverse más compleja cada día y es momento de reaccionar con determinación. Una vez más, eres libre de elegir tu camino, pero ahora debes liberarte de las cadenas emocionales más profundas para recuperar tu equilibrio emocional.

LEO: Se manifiesta un trígono positivo con Saturno. Esta poderosa energía te ayuda a seguir consolidando todas las actividades que estás teniendo en estos momentos. Ahora puedes asegurar tu vida de manera más positiva. El futuro te pertenece y todo lo que estás haciendo tendrá un impacto excelente en los próximos 7 años. Sigue adelante sin perder tu enfoque. Por favor, no te distraigas y no malgastes la oportunidad.

VIRGO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene, guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo Divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.

LIBRA: Estás sufriendo una oposición con Quirón. No es fácil sentir que tienes que cambiar toda tu vida. Te sientes muy vulnerable y no sabes cómo iniciar la nueva transformación. En estos momentos te estás haciendo algunas preguntas claves y muy importante. El llamado del Universo es para que puedas volver a tu nivel y puedas rectificar para evitar errores que se cometieron en el pasado. Hay que resolver y avanzar.

ESCORPIO: Tienes en estos momentos una cuadratura con Plutón, debes cuidar un poco más tu vida a nivel de la salud y estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacerse un chequeo médico lo más pronto posible, para descartar cualquier afección. Conviene prestarle más atención e ir al especialista lo antes posible. ¡Con la salud no se juega!

SAGITARIO: Tienes un trígono positivo con Saturno, ayudándote mucho a consolidar los proyectos que estabas ejecutando y ahora empiezan a dar sus frutos. Es el momento espectacular para seguir adelante de la mejor manera con resultados concretos y beneficiosos para toda tu familia. Tienes que avanzar, porque tienes todos los caminos abiertos y sin obstáculos.

CAPRICORNIO: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Te acompaña un poderoso trígono de Júpiter, una de las alineaciones más afortunadas que puedes tener. Siente cómo esta energía te llena de optimismo, te da una fuerza interior renovada y despierta tu deseo de avanzar. Cualquier obstáculo que enfrentes ahora se puede superar más fácilmente. Confía en tu camino y aprovecha este momento para tomar decisiones importantes y abrirte a las oportunidades que se presenten.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

