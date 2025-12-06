Horóscopo del 6 de diciembre: Se aprende por las buenas o por las malas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: La Luna a través de un sextil positivo te permite poder seguir adelante con una gran fuerza interior. Hay que buscar la manera de que tus emociones estén totalmente equilibradas. Tu autoestima es impresionante y eso se ve con tu paso. Te estás convirtiendo en un gran líder y eso es importante para ti y tu entorno. Existen grandes posibilidades para que puedas ayudar con amor a tus familiares más cercanos.

GÉMINIS: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Existen muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo en estos instantes no discutas, no busques conflicto, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación se pudiera complicar más con elementos de violencia. Tienes que frenar eso y buscar de resolver la crisis con la comunicación.

CÁNCER: Hoy la Luna está pasando por tu signo astrológico y te bendice con su presencia. Ella viene a darte paz y armonía para que sigas adelante creciendo a nivel espiritual y puedas evolucionar cada día. Sigue adelante en tu proceso de mejorar tu carácter y ser más empático con tu entorno, para que seas más útil a la sociedad y puedas cumplir con tu misión de vida. El Universo requiere de más personas como tú para cambiar a la humanidad.

LEO: El amor fluye en estos momentos gracias a un trígono positivo espectacular con el planeta Venus. Ofreciendo siempre seguridad, fuerza y confianza para disfrutar del amor en pareja. Para amar a otra persona, es imperante amarse a uno mismo. Quizás esta sea la lección que quiere el Universo enseñarte. Deberías buscar el desarrollo del amor propio y establecer una base emocional estable para luego disfrutar del amor.

VIRGO: En este momento hay una oposición negativa con Saturno. Existe la posibilidad de tener algunas dificultades en la salud. Debes mejorar en el área del cuidado personal y evitar el desgaste físico emocional. Esta situación es muy negativa y estás sufriendo las consecuencias del desgaste corporal. Hay que mejorar urgentemente y restablecer el equilibrio lo más pronto posible con el favor de Dios todo poderoso.

LIBRA: Existe hoy un sextil positivo con Venus. Todo están saliendo muy bien a nivel del amor y las circunstancias así lo hacen saber. Es un momento muy bonito para compartir en pareja y para poder seguir disfrutando de la vida. El amor se hace presente en tu vida y se desborda de pasión. Es importante estar consciente de esta energía y lograr mantenerla siempre activa con grandes beneficios para todos.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia toca a tu puerta. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios.

SAGITARIO: Venus transita por tu signo astrológico, un movimiento celestial maravilloso que abre los caminos del amor, la pasión y la conexión profunda. Esta energía positiva y envolvente te invita a disfrutar de los placeres del corazón y a vivir momentos pletóricos junto a tu pareja. Es el día perfecto para organizar una velada especial, llena de detalles, ternura y magia. Deja que el amor se exprese en cada gesto, palabra y mirada.

CAPRICORNIO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

ACUARIO: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional, para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas donde los frutos se manifiesten sin demora.

PISCIS: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin