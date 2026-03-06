Horóscopo del 6 de marzo: Cuida mucho tu salud y bienestar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Saturno sigue ejerciendo mucha presión en tu vida. Ya el planeta de los anillos está en su paso por tu signo astrológico. La vida te ha dado muy duro durante estos últimos años. Pero ya estás a punto de resolver. Luego verás estos momentos como días históricos y decisivos para tu futuro. Hay que avanzar y estar alerta a nuevos procesos que pongan en peligro tu integridad física. No puedes bajar la guardia. ¡Dios te bendiga!

TAURO: Mucho cuidado, ahora mismo tienes una oposición con la Luna. El Universo te pone contra la pared para ver si puedes manejar mejor las energías internas. Sientes mucha tristeza y dolor. Hay que evitar una posible depresión. Tienes que animarte y salir de ese estado crítico. Debes seguir adelante y ejecutar una necesaria transformación interna. Más abajo no debes caer. Frena ya, de ahora en adelante, levántate.

GÉMINIS: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cuál es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

LEO: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Urano, una energía que puede generar tensión, ansiedad y alteraciones en tu sistema nervioso. Es posible que recibas una noticia inesperada o enfrentes una situación que te saque de tu centro emocional. Por eso, es fundamental que te detengas, respires profundo y te permitas calmarte. Evita reaccionar impulsivamente, no te dejes arrastrar por el caos.

VIRGO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria, te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

LIBRA: Tienes una oposición negativa con Neptuno. Seguramente en estos momentos sientes que Dios está alejado de ti. Dios jamás se aleja de sus hijos. Necesitas más bien todo lo contrario, unirte más a Dios cada día y crecer en su energía. Es el momento de rectificar tu fe, al señor Todopoderoso, dueño de este gran Universo. Todo en esta tierra tiene un ¿por qué? y un ¿para qué? Debes preguntarte ¿Qué debo aprender de esta situación?

ESCORPIO: Hoy la Luna te ayuda a entender lo que está pasando por tu vida a nivel de metas y estrategias. Debes pensar un poco en el futuro y analizar si vas por buen camino o si las actividades que estás haciendo te alejan de tu camino. Rectifica si estás alejándote y refuerza si estás en lo correcto. Apenas estás a mitad del sendero y todavía hay mucho territorio que recorrer con fuerza y constancia.

SAGITARIO: En estos momentos existe un sextil positivo con Plutón que te obliga a crecer internamente y a desarrollar algunas opciones espirituales para mejorar tu aspecto interior y así poder afrontar tus cambios y transformaciones internas. El Universo quiere que sigas adelante en tu camino. Llegó el momento de avanzar y subir al siguiente nivel. Debes pasar las pruebas que te están asignando con máxima aprobación.

CAPRICORNIO: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus que marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad, facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo de los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias; permite que el amor se exprese.

ACUARIO: En el día de hoy, conéctate con Plutón para que puedas tener el poder más grande de este planeta. Este poder radica en tu ser interno y es hora de que te conviertas en tu propio líder espiritual para que salgas de la oscuridad. Abre tus caminos con tu sabiduría suprema. Eres un ser que tiene luz en su corazón y puedes avanzar en el sendero de la espiritualidad para alcanzar la realización personal. El llamado es para ti.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

