Horóscopo del 7 de abril: La situación pueda ser más positiva en un futuro

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ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y esa energía te ayuda a reflexionar sobre temas importantes de tu vida. Tienes que evaluar y analizar los resultados que tienes. La única manera para rectificar el camino, es viendo la manera en que se dan los pasos. Siempre hay tiempo para mejorar y tener cambios positivos para lograr ser un mejor ser humano. La situación pueda ser más positiva en un futuro.

TAURO: Este es el momento, la Luna en trígono positivo te motiva a reclamar tu lugar y proyectar tus ambiciones con una seguridad renovada. No permitas que el pasado dicte tus límites. Tienes el mando para rediseñar tu realidad según tus deseos más nobles. Al purificar tu entorno y tus pensamientos, abres las puertas a una prosperidad que se manifestará en cada paso que des hacia tu nueva vida.

GÉMINIS: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

CÁNCER: Tienes activo un trígono positivo con Marte. Ahora la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético y de salud, puesto que tiene una oposición con Plutón muy prolongada y te está haciendo muchísimo daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico y sanar. Hay que trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas del ser.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

LIBRA: Tu vida se alinea positivamente con Plutón a través de un trígono. El Universo te bendice y abre tu camino. Te transformas y te convertirás en otra persona. Es muy importante que comprendas que estás viviendo momentos históricos y debes aprovechar estas energías. El tiempo ya llegó y ahora debes facilitar el proceso de cambio. En caso tal que no lo hagas, perderás esta oportunidad única e irrepetible.

ESCORPIO: Debes entrar en acción y no quedarte estancando, lamentándote de tus males. Apaláncate en las energías de Marte que te está haciendo un trígono positivo excelente para salir adelante y comenzar a ser un triunfador. La vida es dura, pero es más dura si no se hace nada para cambiar la realidad. ¿Hasta cuando vas a estar así, en ese estado emocional? ¿Qué requieres para salir adelante y cambiar todo? Es ahora o nunca.

SAGITARIO: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora, la cual puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

CAPRICORNIO: Los cambios y ajustes continúan manifestándose en tu vida, guiándote hacia resultados más alineados y satisfactorios en todos los planos. En esta etapa, cuentas con el respaldo de un trígono positivo con Urano, cuya energía impulsa el proceso de transformación de forma más ágil y menos disruptiva. Es momento de abrirte a lo nuevo y permitirte experimentar para crear desde una perspectiva renovada.

ACUARIO: Confía plenamente en tu visión, el cielo está conspirando para convertir tus anhelos en realidades tangibles y duraderas. Recibes ayuda de un sextil armónico con Lilith para caminar por el sendero de la luz con la seguridad absoluta de quien se sabe respaldado por la fe y la protección de Dios Todopoderoso. Reconoce que tu fuerza no solo reside en la armonía, sino en la valentía de reclamar el lugar que te corresponde por derecho de conciencia.

PISCIS: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

