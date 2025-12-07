Horóscopo del 7 de diciembre: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Eres un ser muy emotivo que por lo general está en altas y bajas. Eso se refleja en tu carácter y te complicas con mucha facilidad. Siempre te molestas y no disfrutas de los elementos sencillos que te rodean. En esta oportunidad, tienes activa una cuadratura negativa con la Luna. Todo esto causa una inestabilidad que no te hace bien y debes poner de tu parte para mejorar y volver a ser feliz.

TAURO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: Hoy tienes una cuadratura negativa con Saturno. Estás expuesto a cualquier situación negativa que afecte tu seguridad física. Debes quedarte en casa y evitar cualquier situación nefasta para tu vida. No es fácil este ambiente, pero se puede prevenir con un estado de consciencia y estar en alerta máxima. No puedes bajar la guardia y ten paciencia. Ya vienen momentos mejores.

CÁNCER: Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. En este momento, Dios está de tu lado para ayudarte y protegerte para que puedas avanzar. Ahora estás en un proceso de reconstrucción a nivel emocional. Tienes que perdonar y sanar para que puedas fluir en tu evolución de manera más rápida. Debes agradarle a Dios por la ayuda que te ofrece para que estés bien y puedas seguir creciendo.

LEO: El Universo vuelve a abrirte senderos de avance, permitiéndote moverte con agilidad y firmeza, como tanto disfrutas. Durante la semana un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces, invitándote a tomar decisiones con seguridad. Es momento de materializar cambios profundos, para sembrar transformaciones duraderas.

VIRGO: En estos momentos, tienes una oposición con Neptuno. Las circunstancias pudieran complicarse de manera significativa. Tienes que cuidarte de engaños y de situaciones difíciles para evitar males mayores. Durante este mes no firmes ningún documento ni inicies ninguna sociedad. Cuidado con tu entorno y cuida tus propiedades. Pudieras ser víctima de una estafa. Es mejore estar alerta y cuidar todo lo que tengas de valor.

LIBRA: Semana importante muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesita pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte, reajustar tus pasos y expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: Tu vida continúa avanzando con fuerza, gracias a un trígono positivo con Saturno que bendice tu camino y te da las energías necesarias para seguir el sendero de la luz. Hay que desarrollar tu espíritu con gran fuerza. Es un día de gloria y tienes que celebrarlo en grande. Estás haciendo las cosas muy bien y los resultados están garantizados de manera positiva. Solo hay que seguir adelante.

SAGITARIO: El Sol acaba de entrar en tu signo astrológico y vivirás un mes lleno de buena vibra. Dios te bendice y te da un gran impulso para renovar todas tus energías y volver a la carga durante un año completo. El día de tu cumpleaños, deberás conectarte con tu esencia y Dios, para recoger la mayor cantidad de bendiciones por parte del Universo. Dios te bendiga y te siga abriendo los caminos de prosperidad y abundancia.

CAPRICORNIO: En estos momentos deberías establecer un período de calma. Para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad, estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

ACUARIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estás influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

PISCIS: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor todo poderoso. Estas viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora, son únicas he irrepetibles. Estas bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración, con un nivel elevado de efectividad. Estas sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin