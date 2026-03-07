Horóscopo del 7 de marzo: No todo el tiempo se puede ganar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La gran conjunción de Neptuno abre un portal sublime hacia otras dimensiones, donde el velo entre lo humano y lo divino se disuelve. Tu sensibilidad se eleva, permitiéndote entrar en contacto directo con la fuente con Dios y con las jerarquías celestiales. Este tránsito favorece la oración profunda, la canalización espiritual y la entrega amorosa. Es momento de hacer peticiones desde el corazón, sabiendo que serán escuchadas.

TAURO: Es un día súper maravilloso con los efectos excelentes de un sextil con Venus. Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Ahora empiezas a sentir que es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva para lograr tu avance.

GÉMINIS: Te encuentras con los influjos negativos de la Luna. En esta oportunidad, la tienes en el signo opuesto y te altera todo el sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

CÁNCER: La Luna está haciendo un trígono positivo a tu signo astrológico. Vives un buen momento lleno de elementos positivos donde se manifiesta Dios. Sientes su presencia en todos lados y en cada paso que das, porque todo te está saliendo bien. Debes aprovechar y seguir haciendo lo planificado previamente por tu mente creadora que está llena de sabiduría y guiará hasta llegar a la meta.

LEO: Hoy tienes una cuadratura con la Luna. Debes conectarte más con tus emociones internas para sanarlas y liberarlas. Activa los procesos de sanación emocional para que tu sistema nervioso mejore y se equilibre rápidamente. Sabemos que viviste momentos muy difíciles en los últimos dos años con consecuencias nefastas en tus procesos afectivos. Al final, siempre es bueno superar el pasado.

VIRGO: Tienes un sextil positivo con la Luna. Es necesario seguir adelante crecer y cultivar el equilibrio emocional. Hay que buscar una estabilidad familiar y ver cómo la vida te ofrece momentos de felicidad plena. Mereces lo mejor de esta realidad física. Vienen instantes llenos de gloria y armonía para que disfrutes de manera positiva. Todavía hay que seguir trabajando y luchando por un bienestar dimensional.

LIBRA: Hay que hacer un análisis completo de tus acciones y buscar dónde está la falla para que puedas mejorar en los aspectos requeridos. Para esta labor, te está ayudando una oposición con Quirón que permite ver mejor los errores. Siempre es bueno tener la posibilidad de verse a uno mismo y estar enfocado. Tienes que seguir superándote y pronto, verás los beneficios de lo que haces. Celebra en grande.

ESCORPIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: El viento sopla a tu favor y el Sol te bendice, dándote la bienvenida a un nuevo comienzo. En este momento, estás bajo la influencia de un sextil positivo con el Sol, lo que marca un giro favorable en tus circunstancias. Ahora puedes avanzar con mayor fluidez, con el astro rey iluminando tu camino. El futuro te pertenece, y si mantienes este ritmo, grandes bendiciones y una profunda evolución personal estarán al alcance de tu vida.

ACUARIO: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.

PISCIS: La autoridad favorable de Mercurio retrógrado transitando por tu signo simplifica tus relaciones y resuelve lo pendiente, recuperando la energía necesaria para enfocarte en tus ambiciones más altas. Recuerda que la verdadera maestría reside en saber cuándo ceder para ganar terreno en lo que realmente importa. Dialoga para negociar y avanzar adecuadamente en armonía.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

