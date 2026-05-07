Horóscopo del 7 de mayo: Es un momento ideal para avanzar

ARIES: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o sea negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.
TAURO: Mercurio continúa su movimiento directo dentro de tu signo astrológico y te permite avanzar con fuerza en algunas situaciones que estaban estancadas. Este es el momento de imprimir mayor velocidad a tus proyectos. Es el tiempo indicado para seguir avanzando en la vida. No pierdas esta oportunidad de Mercurio que te ayuda y te beneficia para que todo salga perfecto. Es sumamente importante que lo hagas ahora.
GÉMINIS: Permite que tu luz interior ilumine tu camino. Tu éxito actual es el reflejo de una alineación perfecta entre tu voluntad y el propósito universal. La Luna forma un trígono armonioso con tu ser para que avances de manera equilibrada. En el futuro, podrás servirle de guía para quienes te rodean. Mantén la imagen de ejemplo ideal.
CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.
LEO: La Luna posicionada en tu signo opuesto, genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.
VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguro que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes, será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.
LIBRA: Hoy disfrutas de un trígono positivo de Plutón. El Universo te pide cambios y trasformaciones profundas. Debes iniciar para mejorar tus pensamientos. Recuerda, todo en esta dimensión sucede dos veces. Primero pasa en tu mente y luego a nivel físico. Tienes que volver a tu centro y a tu enfoque. Allí están las fallas más graves que tienes en tus pensamientos. Depura tus creencias y verás como mejoras sustancialmente.
ESCORPIO: Mercurio se encuentra en estos momentos opuesto a tu signo astrológico. Debes estar muy atento a lo que hablas y comentas. Relájate y mantente en tu ética. No hables mal de nadie y mucho menos difames a alguna persona. Compórtate como una persona educada y honesta para que no te veas involucrado en alguna situación complicada. Busca más bien, obtener el respecto de tu entorno. Que tu palabra sea Ley.
SAGITARIO: En estos instantes, debes aprovechar la energía poderosa de Plutón, que te está ayudando con un sextil positivo espectacular y está propiciando cambios y transformaciones profundas en tu vida. Quizás en tu vida estés viviendo momentos históricos donde puedes avanzar a mayor velocidad. Todos a tu alrededor quedarán asombrados por tus nuevos avances. Es importante ser flexible y adaptarse.
CAPRICORNIO: Es momento de observar con mayor atención y caminar con paso firme. Busca la estabilidad y la tranquilidad en todo lo que hagas. Actualmente estás bajo la influencia de una oposición negativa con Júpiter, lo que puede generar exceso de confianza, decisiones impulsivas o malentendidos. Esta configuración planetaria te advierte, no es tiempo para especulaciones ni para juegos de azar.
ACUARIO: La Luna se establece en tu signo y actúa como un catalizador perfecto para que tu comunicación fluya con autenticidad, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Al canalizar esta serenidad interior, lograrás transformar el caos de las tareas pendientes en una estructura sólida de progreso. No permitas que la distracción disperse tu energía; mantén el enfoque en tus metas y verás cómo prosperas.
PISCIS: El Nodo Norte se manifiesta en tu vida y busca la manera de indicarte un nuevo rumbo más seguro, para que puedas pisar firme y evites errores en tu sendero de luz. El Universo te indica que debes tener un nuevo plan de vida para ser desarrollado en los próximos años. Tómate un tiempo para ti y busca la manera de visualizarte en el futuro. Dios te ayuda a realizar estos cambios, pero debes aprovechar esas buenas energías.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin