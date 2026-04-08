Horóscopo del 8 de abril: Trata de comer mejor y evitar excesos

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ARIES: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importantes en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

TAURO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: Es esencial que observes con plena conciencia lo que estás haciendo y te permitas un espacio de reflexión sincera. La cuadratura con Marte te sitúa en un momento delicado donde cada acción puede tener repercusiones profundas. Podrías estar transitando errores que si no se detienen a tiempo, podrían generar consecuencias mayores. La pausa no es debilidad, es sabiduría. La energía marciana puede impulsarte al conflicto, pero también puede ser canalizada hacia la transformación.

CÁNCER: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

LEO: Lilith te ayuda a través de un trígono y te obliga a confrontar a tus peores miedos para que sean vencidos. Tras esta conquista interior, se manifestará ante ti un ciclo de gloria tangible, donde la serenidad y un profundo sosiego serán los pilares de tu nueva realidad. Situación que antes parecían insuperables y en el futuro, será una herramienta inquebrantable convirtiéndose en la nueva fortaleza para avanzar.

VIRGO: Permite que la luz de tu espíritu ilumine cada rincón de tu alma a través de una cuadratura negativa con Lilith diseñada para tu evolución al vencer los obstáculos. Al abrazar tu vulnerabilidad sin juicios, transformas la naturaleza rebelde de Lilith en una sabiduría ancestral, una brújula interna que te guiará hacia una libertad emocional que nunca antes habías experimentado.

LIBRA: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

ESCORPIO: Hoy es una jornada privilegiada para recuperar tu centro y restaurar tu equilibrio interno. La Luna se encuentra en cuadratura con tu signo. Debes vaciar tu mente y tu espíritu de cargas generadas que molestan tu espacio. Después, las nuevas bendiciones tocarán tu puerta. No subestimes el poder de este cierre de ciclo personal, la claridad que obtendrás será el cimiento de tus próximos éxitos.

SAGITARIO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

CAPRICORNIO: Tienes que cuidar mucho tu salud, porque tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno. Esa cuadratura es muy negativa y debes prestarle más atención a las actividades que haces. Trata de comer mejor y evitar excesos. Es muy importante que evites algún accidente, una caída, golpe o fractura. Alerta a cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico.

ACUARIO: No entendemos por qué dudas tanto de tu cambio y de las transformaciones que estás haciendo en este momento. Urano te afecta con una cuadratura negativa y debes avanzar con fuerza para tener mejores resultados. Se te dio la oportunidad en el pasado de hacer estos cambios de manera más controlada. Ahora son más bruscos y difíciles de ejecutar. Pareciera que tú quieres seguir dónde estás. Deberías ser flexible.

PISCIS: Debes dejar de huir de tu propia historia, con ello permitirás que la luz de la consciencia disuelva la confusión que hoy nubla tu camino. Acepta la cuadratura con Lilith este momento como un rito de iniciación hacia una mayor madurez espiritual, donde la honestidad contigo mismo se convierta en tu puerto más seguro.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin