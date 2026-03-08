Horóscopo del 8 de marzo: Es mejor soltar y no confrontar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna está activa con un trígono positivo especialmente bueno para ti. Se abren buenas oportunidades para que sigas adelante en comunión con la luz de la espiritualidad, la prosperidad y la abundancia. Es el momento ideal para invocar a Dios Todopoderoso a que siga contigo caminando y entre los dos destruyan todos los obstáculos que se puedan presentar en el futuro. Gracias Dios por todo el apoyo.

TAURO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil, ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

GÉMINIS: En estos instantes Lilith está opuesto a tu signo astrológico y básicamente debes buscar la forma de identificar los obstáculos que se están presentando en la vida. Una vez ubicados, se procede a realizar las estrategias para lograr vencer esas situaciones y conseguir grandes cosas, por las cuales estás luchando y alcanzando metas importantes de manera perfecta para un futuro mejor.

CÁNCER: Estás lleno de alegría y satisfacción, y te felicitamos sinceramente por los logros alcanzados. Gracias a tus acciones precisas y decididas, los resultados han sido extraordinarios. Marte te favorece con un trígono positivo, fusionando su energía con la tuya para impulsarte aún más. Es fundamental que sigas adelante con determinación, sin bajar la guardia. Mantén tu enfoque firme en tus metas.

LEO: Es el momento perfecto para hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido durante este tiempo. Tienes un trígono positivo con Lilith y esta energía te puede ayudar a verte internamente y a realizar este maravilloso estudio íntimo. Podrías ver cómo están tus finanzas y tu situación familiar y partir de allí, para lograr un enfoque global sobre tu vida. Hay que sacar cuentas y cerrar ciclos.

VIRGO: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva en el amor que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse, para lograr, un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar, porque tienes todas las de perder.

LIBRA: Hoy disfrutas de un trígono positivo de Plutón. El Universo te pide cambios y trasformaciones profundas. Debes iniciar para mejorar tus pensamientos. Recuerda, todo en esta dimensión sucede dos veces. Primero, pasa en tu mente y luego a nivel físico. Tienes que volver a tu centro y a tu enfoque. Allí están las fallas más graves que tienes en tus pensamientos. Depura tus creencias y verás como mejoras sustancialmente.

ESCORPIO: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

SAGITARIO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

CAPRICORNIO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

ACUARIO: Hay que aprovechar estas buenas energías y entrar en acción para lograr avanzar con la ayuda de Saturno a través de un sextil. Es el momento de activar los planes que ya tenías pensado. Es muy seguro que se logren todos los objetivos. Es muy positivo porque es importante que no se pierda la oportunidad que el Universo te brinda. Dios es grande y te ayuda con gran fuerza. Tu vida va a mejorar de manera inmediata con resultados permanentes.

PISCIS: Empieza a mejorar un poco tu situación, sobre todo a nivel del amor. Venus está recorriendo tu signo astrológico y esto hace que las energías puedan fluir de manera más fácil en tu vida. Es importante hacer un análisis de la calidad del amor que le brindas a los demás miembros de tu familia. Así podrás hacer ajustes en el intercambio energético y lograr incluso tener más amor propio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

