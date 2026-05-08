Horóscopo del 8 de mayo: El futuro te pertenece, pero debes forjarlo

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ARIES: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

TAURO: La Luna se encuentra bajo una cuadratura y debes confiar en el proceso de renovación que el Cosmos te ofrece, pronto comprenderás que este retiro emocional fue el preludio de tu mayor fortaleza. Recuerda que cada cicatriz es una lección de maestría que te otorga la prudencia necesaria para construir un futuro más sólido.

GÉMINIS: Se manifiesta en tu vida un poderoso trígono con Plutón. Excelente momento para ejecutar cambios y transformaciones profundas. El Universo te obliga a realizar ajustes trascendentales. Nada es estático, todo está en movimiento en este planeta Tierra. Tienes que seguir sin mirar hacia atrás y debes avanzar de frente con fuerza, seguridad y plena confianza de tener y disfrutar una mejor vida.

CÁNCER: Mercurio te ampara con un sextil positivo, brindándote una energía favorable para estos tiempos. La comunicación se convierte en tu mejor aliada para resolver situaciones y abrir caminos de entendimiento, incluso con quienes han sido opositores en tu vida. Esta influencia te invita a cultivar el diálogo como herramienta de crecimiento y a posicionarte conscientemente como parte de la solución, no del problema.

LEO: Te encuentras bajo el sólido respaldo de Saturno en trígono positivo, recibes la templanza necesaria para cimentar cada uno de tus avances con madurez y realismo. La divinidad te bendice, despejando el sendero hacia esa estabilidad emocional que has perseguido con determinación y seguridad. El futuro te pertenece, pero debes forjarlo.

VIRGO: Ahora es importante utilizar la mejor herramienta que tiene el ser humano, que es la comunicación. Tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te brinda la oportunidad de poder llegar a un acuerdo en cualquier tipo de conflicto. Debes superar las crisis existenciales que puedan estar dentro de tu entorno familiar. Una vez solucionado este percance se te abrirán las puertas y estarás mejor anímicamente.

LIBRA: Llegó el momento de analizar lo que estás haciendo con tu vida en estos instantes. Debes chequear si lo que estás haciendo es lo correcto y te lleva directo a tu meta. Si no es así, entonces, estás perdiendo el tiempo y todavía puedes rectificar. Tienes una oposición negativa con Marte, que te hace errar en tus acciones. Siempre es bueno hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tenga. Dios te bendiga.

ESCORPIO: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría, te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.

SAGITARIO: El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega, despejando el terreno para que la abundancia emocional eche raíces profundas en tu vida. La Luna aporta un sextil positivo y Este tránsito no solo suaviza las relaciones, sino que te otorga una paz interior que se reflejará en la solidez de tus proyectos personales. Confía en la delicadeza de este ciclo; la armonía que siembres hoy será la base de tu éxito mañana.

CAPRICORNIO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno, que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa. Acción que te permite tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Debes tomarte cinco minutos para orar y tener esa charla íntima con Dios de forma fluida. Es un día muy especial para tener esperanza y avanzar con fuerza sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor.

PISCIS: Mercurio te respalda gracias a un sextil positivo. Esta es una influencia muy buena para ti en estos momentos y la buena comunicación es una herramienta que puedes utilizar para resolver tus situaciones. Funciona incluso con las personas que son tus enemigos para poder crecer y poder buscar siempre ser parte de la solución y no parte del problema. Debes aplicarla siempre y cada día tendrás mejores resultados.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

