Horóscopo del 8 de septiembre: Ya eres un ser con un nivel alto de madurez. Debes pasar fácilmente esta prueba

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ARIES: Un gran trígono con Júpiter te ayuda infinitamente para que sigas adelante con fuerza y mucha energía positiva. Sigue tu recuperación de manera general. Siempre hay que aprender de los errores y buscar la manera de no cometer los mismos fallos de siempre. Sería bueno cerrar ciclos con todas las personas que, en tus momentos difíciles, te dieron la espalda. Agradecer de manera infinita a los que siempre te ayudaron.

TAURO: Estás atravesando una tristeza profunda y no deberías quedarte anclado en ese estado. Sabemos que la Luna está bajo una cuadratura negativa, lo que puede intensificar tus emociones. Sin embargo, es momento de reponerte de lo vivido. Lo más difícil ya ha quedado atrás y ahora es tiempo de soltar, perdonar y seguir adelante. Nunca permitas que los fracasos te congelen o te detengan.

GÉMINIS: El trígono con Venus permite que la elegancia de tus sentimientos dicte tus acciones. Verás cómo los obstáculos se disuelven ante la fuerza de la empatía. Es tiempo de abrir el corazón sin reservas, confiando en el equilibrio que tanto buscas a través de la entrega genuina y el disfrute compartido. Esta alineación embellece tus relaciones externas y armoniza tu propio centro, permitiéndote irradiar un magnetismo.

CÁNCER: Estás bajo la influencia de una cuadratura desafiante con Neptuno, lo que requiere especial atención a tu bienestar espiritual. Es fundamental que protejas tu energía, cierres tu campo áurico y te mantengas en sintonía con tu centro interior. Es probable que estés absorbiendo energías densas del entorno, por lo que una limpieza energética se vuelve esencial. Existen diversas técnicas elige la que más resuene contigo.

LEO: Dios está a tu lado. Recuerda que estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. Esto te lleva a un nivel espiritual más elevado. Estás activando tu sistema de percepción Universal y multidimensional. Es casi seguro que tengas contacto con Dios y con ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es el momento de avanzar frente a los obstáculos que se están presentando y saldrás siempre victorioso.

VIRGO: En vista de que tú no quieres entender que tienes que seguir avanzando en la vida y no dejas a tu pasado atrás, el Universo te coloca una cuadratura negativa con Urano y te obliga a seguir caminando. Entonces, ahora será de una manera más brusca, más difícil, más complicada. Vienen momentos difíciles para ti y tendrás que afrontar los acontecimientos con mucha sabiduría de acuerdo a tu nivel evolutivo.

LIBRA: Alerta máxima. En estos instantes, tienes activa una oposición negativa con Saturno. Te genera pérdidas importantes de energía. Es muy viable que te sientas muy débil y con altas posibilidades de tener problemas en la salud. Hay que cuidar por estos días la integridad física y así poder salir de esta crisis. Presta más atención a todo lo que está a tu alrededor para que no te compliques y evites algún grave accidente.

ESCORPIO: Estás muy triste y no debes de estar así. Sabemos que la Luna se está complicando con una cuadratura negativa. Pero debes de reponerte de las situaciones vividas. Ya lo peor pasó y ahora hay que dejar atrás, perdonar y avanzar. Jamás dejes que los fracasos en tu vida te congelen y te paralicen. Estás viviendo momentos muy positivos y si haces un balance, vas a descubrir que todavía estás en buen nivel por encima del entorno.

SAGITARIO: Hoy es un día para reflexionar sobre el amor. Sería muy interesante si observas y admites tus errores cometidos en el pasado con tus parejas anteriores. Trata de sacar algunas gemas de sabiduría para perdonar y liberar energías atrapadas allí. Aprovecha la cuadratura con Mercurio, para cerrar ciclos de manera definitiva y así volver a tener paz en tu gran corazón.

CAPRICORNIO: Evita cualquier actividad que ponga en riesgo tu bienestar. Debes prestar mucha atención a tu salud y tu integridad física. Es momento de activar la alerta máxima, ya que tienes una cuadratura con Saturno. Esta energía te exige estar muy atento para prevenir accidentes o situaciones que puedan complicar tu realidad. Actúa siempre con prudencia y plena conciencia de tus movimientos.

ACUARIO: Un sextil positivo con Neptuno te brinda la oportunidad de restablecer un canal directo y sagrado de comunicación con Dios. Esta energía suave y elevada favorece una conversación íntima, llena de fe, entrega y conexión espiritual profunda. Tómate al menos cinco minutos para orar, respirar con calma y abrir tu corazón. Habla con Dios desde tu verdad, sin filtros, con la certeza de que estás siendo escuchado.

PISCIS: Tienes una oposición negativa con Mercurio. En estos momentos no es bueno estar hablando de más. No difames a nadie y evita los chismes. Deberías estar en silencio. Deja que los demás expresen sus emociones y digan lo que ellos quieran. Pórtate de una manera más sabia y trata de no discutir con las personas de tu entorno. Ya eres un ser con un nivel alto de madurez y debes pasar fácilmente esta prueba.