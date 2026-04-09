Horóscopo del 9 de abril: Es el momento de actuar con confianza

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

TAURO: Tu naturaleza es la evolución constante y este breve paréntesis emocional es solo el combustible para tu próximo gran salto cuántico. Confía en tu capacidad de ver más allá de lo evidente y utiliza esa visión única para transformar la melancolía que produce la luna en cuadratura en un impulso creativo sin precedentes.

GÉMINIS: Deberías guardar un poco de silencio y no decir los próximos pasos que tienes pensado hacer con tu vida. Recuerda que tienes en estos momentos una cuadratura negativa con Mercurio. Sigue avanzando, pero con cautela sin especulaciones ni sobre saltos. Evita los chismes y los malos comentarios. Todo llega a su tiempo. Lo importante es tener un plan de acción para luego ejecutarlo y ajustarlo a la realidad.

CÁNCER: Tienes un trígono positivo con Mercurio. Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo, para diseñar un nuevo plan de vida. Debes hacer ajustes para mejorar y tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

LEO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

VIRGO: Dios te está ayudando en estos momentos tan difíciles. Estás disfrutando de un sextil positivo con Júpiter. Energía que te permite avanzar, crecer, desarrollarte y poder seguir en tu camino. Es importante tener este respaldo, porque te vas a sentir mucho mejor, ahora vas a poder progresar de manera más fácil. Se abren las oportunidades con gran fuerza. Es el momento de actuar con confianza.

LIBRA: Mantente en movimiento y confía en que la sincronía del Universo está trabajando a tu favor para abrir las puertas del éxito que tanto mereces. Se activó un trígono excepcional con la Luna que bendice tu mundo interior. Recuerda que tu mente es un imán que atrae aquello en lo que decides enfocarte con fe. No permitas que las dudas pasajeras nublen la claridad de tu propósito, pues hoy el Cosmos respalda cada palabra que decretas.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios.

SAGITARIO: Con la cuadratura negativa de Mercurio, es esencial avanzar con cautela, sin apresuramientos ni expectativas exageradas. Es momento de guardar silencio y proteger tus próximos pasos. Evita los rumores, las habladurías y los juicios externos: cada cosa llega en su tiempo divino. Lo verdaderamente importante es contar con un plan claro, que puedas ejecutar con sabiduría y adaptar con flexibilidad a tu realidad. El poder está en tu discreción.

CAPRICORNIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede, para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad, para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante, desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos fácilmente.

ACUARIO: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Liberarte de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

PISCIS: Existe hoy un sextil positivo con Venus. Todo está saliendo muy bien a nivel del amor y las circunstancias así lo hacen saber. Es un momento muy bonito para compartir en pareja y para poder seguir disfrutando de la vida. El amor se hace presente en tu vida y se desborda de pasión. Es importante estar consciente de esta energía y lograr mantenerla siempre activa con grandes beneficios para todos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

