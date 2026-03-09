Horóscopo del 9 de marzo: Es mejor soltar y no confrontar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La fortuna no se encuentra a tu favor en esta semana. Es tiempo de actuar con mayor serenidad y evitar arriesgar más de lo necesario. Actualmente estás bajo la influencia tensa de Júpiter en cuadratura, lo que desvía la buena suerte y obstaculiza tu avance al ritmo que anhelas. Permítete unos días de reposo interior para no atraer situaciones indeseadas. La vida también necesita espacios de calma para reequilibrar el alma.

TAURO: El Universo te está señalando el camino que debes de transitar. Enfócate en lo que tenga mayor fluidez. Por allí debes andar. No te pongas terco y déjate fluir para que Dios te siga apoyando. Mantén el enfoque y continúa con buenas energías. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte que indica de manera fácil lo que debes hacer. Siempre hay que agradecer los aportes de las estrellas.

GÉMINIS: No permitas que nadie te apresure ni te obligue a decidir impulsivamente. En este período, es fundamental que reflexiones sobre las acciones que estás tomando, ya que una cuadratura con Marte podría llevarte a decisiones erradas con consecuencias negativas. Lo mejor sería tomarte un descanso, relajarte y encontrar calma antes de avanzar. La claridad y la tranquilidad serán tus mejores aliadas.

CÁNCER: Hoy tienes activo un poderoso trígono positivo con Venus. Es espectacular y muy buen momento para salir en pareja, para compartir y activar todo lo que es el amor en tu vida. Disfruta al máximo con tu par y en caso tal que seas soltero, debes avanzar y buscar la manera de estrechar lazos de amor con esa persona que ya sabes que podría ser especial para ti. En todos los escenarios, el amor se manifiesta y hace presente.

LEO: Quirón te quiere enseñar dónde están tus fallas, para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

VIRGO: Te encuentras bajo una oposición con Mercurio retrógrado. Debes elegir el silencio sobre la confrontación, demuestras la verdadera nobleza que reside en tu corazón de líder. Utiliza esta pausa externa para conectar con tu fuerza interior y reflexionar antes de emitir cualquier juicio. Recuerda que un rey se distingue no solo por su voz, sino por la elegancia al decidir qué batallas merecen su atención.

LIBRA: Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios Todopoderoso.

ESCORPIO: Tienes un trígono positivo con Venus, significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva, para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y debes aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

SAGITARIO: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

CAPRICORNIO: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional para generar cambios reales y duraderos.

ACUARIO: Un sextil positivo con Neptuno abre el canal hacia una conexión divina, íntima y luminosa. Esta energía celestial te envuelve ofreciéndote la capacidad de superar cualquier proceso oscuro que hayas atravesado. Sientes la fuerza viva de Dios en ti, impulsándote a vencer cada obstáculo con firmeza. Su presencia es clara, protectora y combativa. Él lucha a tu lado en cada batalla del alma. Nadie podrá doblegarte.

PISCIS: Déjate llevar por la marea del cambio que genera el planeta Urano a través de un sextil positivo, quien sabe que el destino conduce siempre hacia un puerto seguro. Entiende que cada estructura que se desvanece está dejando espacio para una versión más auténtica y empoderada de ti mismo. Confía en que el Universo no te quita nada sin ofrecerte algo infinitamente mejor, alineado con tu misión espiritual.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

