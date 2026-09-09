Horóscopo del 9 de septiembre: Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar

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ARIES: La maravillosa Luna te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. Te sientes en óptimas condiciones y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.

TAURO: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

GÉMINIS: Tus emociones están muy alteradas y la situación se puede complicar aún más. Ahora mismo estás bajo las influencias de una cuadratura negativa con la Luna. Debes guardar la calma y mantenerte estable para soportar la presión y no complicar aún más el panorama. No es fácil, pero es mejor estar tranquilo que perdiendo el control y generando más problemas. Siempre es mejor actuar con educación y con sabiduría.

CÁNCER: Se siente una fuerte energía positiva que te permite elevar tu nivel para que puedas seguir avanzando. El planeta Marte te sigue ayudando y te da todo su poder. Es el momento de aprovechar esas energías y acelerar todos los procesos necesarios para continuar con tus planes. No mires el pasado y enfócate para tener excelentes resultados, así se va a cambiar tu realidad con buena actitud que es muy valiosa para ti.

LEO: La Luna está pasando por tu signo astrológico y te permite estar en paz y con mucha calma. La vida por fin te compensa y te ayuda. Estás entrando en un estado superior de armonía. Todo comienza a ser más estable y más cómodo. Debes aprovechar este momento para que restablezcas nuevas energías. Estás muy feliz y tranquilo por ver los resultados obtenidos con grandes sacrificios. El Universo brinda la gloria a la constancia.

VIRGO: Excelentes energías con el Sol. Es un momento ideal para regenerar tu cuerpo físico y darte la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones que ya vienes haciendo. Esta conexión con el Sol, pasando por tu signo, es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad. Después tendrás unos resultados excelentes. El agradecimiento a Dios es muy importante para que las energías fluyan.

LIBRA: Hoy Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida para que puedas disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada espectacular con muchos detalles. Espero que lo aproveches al máximo y sigas adelante. Dios te bendiga.

ESCORPIO: Es un día colmado de alegría y gozo espiritual. Estás bajo la influencia positiva de un sextil con la mágica Luna, lo que eleva tu vibración y despierta en ti una poderosa fuerza interior. Esta energía está disponible para impulsarte en tus actividades diarias y ayudarte a avanzar con claridad. Es fundamental que tomes conciencia de esta ola de buena esencia, para no dispersarla en distracciones o celebraciones sin propósito.

SAGITARIO: La Luna está influyendo a través de una cuadratura negativa. Hay días que las energías están estancadas y no fluyen. No debes entrar en desesperación y buscar mejor la calma, para que todo sea menos traumático. Te sientes muy triste y es normal pasar algunos momentos sin suficiente fuerza de voluntad. Lo que no debes permitir, es quedarte allí en ese estado. Por suerte, esta energía negativa es muy pasajera.

CAPRICORNIO: Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. La maravillosa Luna te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Te sientes en óptimas condiciones, y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.

ACUARIO: En el día de hoy, conéctate con Plutón para que puedas tener el poder más grande de este planeta. Este poder está en tu ser interno, y es hora de que te conviertas en tu propio líder espiritual para que salgas de la oscuridad. Abre tus caminos con tu sabiduría suprema. Eres un ser que tiene luz en su corazón y puedes avanzar en el sendero de la espiritualidad para alcanzar la realización personal. El llamado es para ti.

PISCIS: La Luna en tu signo opuesto añade tensión, aun así, tienes la total libertad de elegir tu rumbo, pero hoy la vida te exige cortar de raíz con esas pesadas cadenas emocionales que detienen tu marcha. El guerrero que habita en ti no se rinde ante la incertidumbre, se fortalece en ella. Rompe el pacto con el sufrimiento, asume tu poder personal y camina con firmeza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin