Adiós a las "alas de murciélago": claves de experta para tonificar los brazos a partir de los 50

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El paso del tiempo suele traer consigo preocupaciones estéticas y de salud, siendo la pérdida de firmeza en las extremidades superiores una de las consultas más frecuentes en los centros de acondicionamiento físico. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el cuerpo humano posee una capacidad de adaptación sorprendente, sin importar la década que se esté transitando.

La clave no reside en soluciones milagrosas, sino en entender la fisiología del músculo y en adoptar hábitos de movimiento que desafíen la resistencia natural del organismo.

A medida que se cumplen años, el cuerpo tiende a reducir su masa muscular si no recibe el estímulo adecuado, un proceso técnico conocido como sarcopenia. No obstante, este fenómeno no es una sentencia definitiva.

La actividad física enfocada en la fuerza no solo mejora la apariencia externa de los brazos, sino que fortalece la postura y optimiza el metabolismo general, permitiendo que las personas mantengan su autonomía y vitalidad en las tareas cotidianas.

Foto: Freepik

Ejercicios para fortalecer los brazos

Según explica la experta Camila Monguzzi, un error habitual es trabajar los brazos de forma aislada una sola vez por semana. Para ver cambios reales, lo ideal es integrar estos músculos en entrenamientos de cuerpo completo.

Entre los movimientos más efectivos y fáciles de realizar se encuentran las flexiones, que pueden iniciarse apoyando las rodillas para reducir la dificultad, y los fondos de tríceps, utilizando una silla estable como soporte.

La rutina recomendada también incluye el curl de bíceps y el press de hombros, ejercicios que pueden realizarse con mancuernas ligeras o incluso con botellas de agua. Otros movimientos fundamentales son las elevaciones laterales para dar forma al hombro y el remo inclinado, que además de tonificar el brazo ayuda a mejorar la salud de la espalda.

Finalmente, los ejercicios de estabilidad como la plancha con toque de hombros o la plancha tradicional no solo trabajan el abdomen, sino que obligan a los brazos a sostener el peso corporal, generando una tensión saludable que combate la flacidez. Para obtener resultados, se aconseja realizar de dos a tres series de entre 10 y 15 repeticiones cada una, manteniendo siempre un movimiento controlado y consciente.

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