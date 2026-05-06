¡Adiós a las infecciones por hongos!: Remedios caseros para tratarlas con éxito y sin mucho gasto

Suscríbete a nuestros canales

Las infecciones por hongos o micosis como también se le conoce a “cualquier enfermedad o afección causada por hongo, y que suele afectar la piel, el cabello, las uñas o las membranas mucosas, pero también pueden infectar los pulmones u otras partes del cuerpo”, puede afectar a cualquier persona, pero con más frecuencia a quienes tienen un sistema inmunológico debilitado, sufren de diabetes, toman antibióticos, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo saber si tengo infecciones por hongos?

Generalmente las infecciones por hongos en la piel pueden presentar enrojecimiento, hinchazón o protuberancias. Además, pueden parecer erupciones o incluso se puede observar un bulto debajo de la piel.

Mientras que en las uñas se pueden tornar amarillentas, marrones o blanca, enrojecidas o agrietadas.

Por su parte, si la infección es en la boca o la garganta, puede provocar una capa blanquecina o manchas; mientras que, en las zonas íntimas, se creará una capa blanquecida o enrojecida y con comezón.

En conclusión, una infección por hongos dependerá del tipo, pero los síntomas más comunes incluyen: cambios en la piel y picor.

¡Trátalas con éxito!

Se tratan principalmente con medicamentos antimicóticos (tópicos u orales), los cuales ayudan a eliminar la levadura, durando de 3 a 14 días según la severidad. El médico tratante es quien le indicará el tratamiento oportuno y los días que debe cumplir con el tratamiento.

Además, puede recurrir algunos remedios caseros como el ácido bórico, yogur natural, aceite de coco, aceite de orégano, y ajo, según el hongo y la zona afectada. Vale acotar que, independientemente de la alternativa casera seleccionada, ésta no debe sustituir al medicamento recetado por el médico.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube