Las migrañas son un trastorno neurológico que causa ataques recurrentes de dolor de cabeza intenso. Según los expertos de MedlinePlus estos dolores suelen ser pulsátil y frecuente en un solo lado de la cabeza.

De igual, señalan que afecta principalmente a las mujeres, quienes las sufren entre dos y tres veces más que los hombres, con una mayor incidencia entre los 35 y 45 años.

¿Cuáles son las principales causas de las migrañas?

Este dolor que suele durar de 4 a 72 horas y a menudo es unilateral y pulsátil, puede empeorar con el ejercicio, al consumir ciertos alimentos, omitir algunas comidas o beber vino tinto. También pueden ser el resultado de un exceso de estímulos luminosos u olores intensos, privación del sueño, estrés y cambios hormonales.

Es decir, las causas de las migrañas pueden ser no solo genéticas, sino que también pueden influir factores ambientales, comparten los expertos de la Clínica Mayo.

¿Cómo combatir este tipo de dolor de cabeza?

Refiere la Inteligencia Artificial que el tratamiento para este tipo de dolor incluye medicamentos para detener los síntomas agudos, fármacos preventivos y cambios en el estilo de vida.

Descansar de inmediato en una habitación oscura y silenciosa y colocar un paño frío sobre la cabeza puede ayudar; además, si eres de los que prefiere evitar los fármacos, prueba bebiendo pequeños sorbos de agua para evitar la deshidratación; evita fumar o tomar café o bebidas con cafeína; aplica compresas frías en la frente o sienes durante 10 y 15 minutos; masajea con movimientos circulares las sienes, la base del cráneo y la frente. Presiona suavemente entre las cejas y a los lados de la nariz. Movimientos lentos de 2 y 3 minutos suelen ayudar a relajar tensión.

Por otra parte, corrige la postura y relaja el cuello; apaga las luces y evita pantallas entre 10 y 20 minutos. El descanso en oscuridad reduce la sensibilidad a la luz y puede calmar migrañas y dolores fuertes.

Finalmente, pero no menos importante, realiza ejercicios de respiración profunda y lenta (4 segundos inhalar, 6 segundos exhalar) calman la ansiedad y disminuyen la intensidad del dolor. Practica entre 3 y 5 minutos.

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