Agua como motor de nuestra vida diaria: fisiólogo explica cómo nos afecta no beberla

A menudo pensamos que la salud depende exclusivamente de grandes cambios, como dietas estrictas o rutinas de ejercicio agotadoras. Sin embargo, uno de los pilares más fundamentales para que nuestro cuerpo funcione correctamente es algo tan simple como el agua.

Mantener niveles óptimos de hidratación no es solo una recomendación para deportistas; es una necesidad básica que influye directamente en nuestra capacidad para pensar, movernos y sentirnos bien a lo largo del día.

Nuestro organismo está compuesto en gran parte por líquido, y cada proceso interno, desde la digestión hasta la regulación de la temperatura, depende de este recurso. Ignorar la sed o pasar largas horas sin beber agua puede generar un efecto dominó que afecta nuestra productividad y nuestro ánimo, convirtiendo tareas que deberían ser sencillas en verdaderos retos físicos y mentales.

Priorizar la hidratación es, en esencia, darle a nuestro cuerpo el combustible necesario para enfrentar la rutina con éxito.

¿Por qué el cansancio cuando no bebemos suficiente agua?

Según las explicaciones del fisiólogo Alejandro Lucía, la falta de agua en el cuerpo tiene efectos que van mucho más allá de una simple sensación de sed. Estos son los puntos clave para entender cómo nos afecta la deshidratación leve en el día a día:

Mayor percepción del esfuerzo: cuando no estamos bien hidratados, actividades comunes como caminar hacia el trabajo o realizar tareas domésticas se sienten mucho más pesadas. El cuerpo tiene que trabajar el doble para cumplir las mismas funciones, lo que genera una fatiga prematura.

cuando no estamos bien hidratados, actividades comunes como caminar hacia el trabajo o realizar tareas domésticas se sienten mucho más pesadas. El cuerpo tiene que trabajar el doble para cumplir las mismas funciones, lo que genera una fatiga prematura. Impacto en el rendimiento intelectual: la deshidratación afecta directamente al cerebro. Esto se traduce en una menor capacidad de concentración, mayor dificultad para resolver problemas y un empeoramiento del estado de ánimo, especialmente en jornadas laborales extensas y estresantes.

la deshidratación afecta directamente al cerebro. Esto se traduce en una menor capacidad de concentración, mayor dificultad para resolver problemas y un empeoramiento del estado de ánimo, especialmente en jornadas laborales extensas y estresantes. Problemas digestivos y de temperatura: beber poco líquido puede provocar estreñimiento y hace que el cuerpo tolere mucho peor el calor, ya que no puede regular su temperatura de manera eficiente a través del sudor.

beber poco líquido puede provocar estreñimiento y hace que el cuerpo tolere mucho peor el calor, ya que no puede regular su temperatura de manera eficiente a través del sudor. Fuentes alternativas de líquido: el experto recuerda que no solo obtenemos agua de la botella. Las frutas y verduras frescas son aliadas fundamentales, ya que aportan una cantidad importante de agua "masticable" que ayuda a mantener el equilibrio hídrico.

