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Mucho se habla del consumo de cambur o espinacas para el potasio, un mineral esencial para el cuerpo humano, ya que regula el ritmo cardíaco, permite la contracción muscular y facilita la transmisión nerviosa. Además, niveles adecuados reduce la presión arterial al contrarrestar el sodio, mejora la salud ósea y mantiene el equilibrio de líquidos y nutrientes dentro de las células, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué el potasio es importante para la salud?

Expertos de Harvard señalan que “el potasio es necesario para el funcionamiento normal de todas las células. Regula el ritmo cardíaco, garantiza el correcto funcionamiento de los músculos y los nervios, y es vital para la síntesis de proteínas y el metabolismo de los carbohidratos”.

A pesar de ser tan necesario, no se debería tomar suplementos de potasio sin receta médica, ya que esto puede provocar fácilmente niveles elevados de potasio en la sangre, lo cual es peligro, en tal sentido, si crees que tus niveles están por debajo de los valores, no dudes en consultar con el médico.

¿Cómo saber si tengo deficiencia de este mineral?

Aunque algunas personas con deficiencia de potasio no presentan ningún síntoma, otras posiblemente tengan debilidad muscular, fatiga, calambres en las piernas, estreñimiento, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, confusión mental, depresión, deseo de azúcar o dulces, intolerancia al sodio, piel muy seca, reflejos lentos, retención de líquidos, y en casos severos, arritmias cardíacas peligrosas.

Esto puede ser consecuencia de la deshidratación debido a vómitos o diarrea, por tomar algunos medicamentos como diuréticos, alguna afección endocrina o metabólica, niveles bajos de magnesio, o por tomar muchos laxantes para el estreñimiento.

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