Alivia el dolor de rodilla con este ungüento casero: el árnica es la solución para las articulaciones

La bursitis de rodilla suele ser uno de los factores más comunes por los cuales se inflaman, por ende, la persona tiende a sentir dolor agudo, según la información divulgada por la Clínica mayo.

A su vez, el sobrepeso es una de las causas más comunes por las cuales las rodillas se debilitan, ya que, el cartílago desgasta más rápido y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para la salud.

Sin embargo, el ungüento de árnica, canela, jengibre y aceite de coco contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que actúan directamente en la zona afectada, la cual debe ser aliviada rápidamente.

Guía completa para preparar el ungüento

Ingredientes

2 hojas de árnica.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de jengibre.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

1-Tritura las hojas de árnica y viértalas en un recipiente.

2-Agrega el aceite de coco al recipiente y mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

3-Añade la canela y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

4-Agrega el jengibre y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo.

5-Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar el ungüento?

Se sugiere persona aplique la crema una tres veces al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso del mismo con un disco de algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que si la persona presenta un constante dolor en las rodillas debe asistir a consulta médica, con el objetivo de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, mantener las articulaciones en buen estado es indispensable para garantizar la movilidad, por ello, se sugiere que la persona implemente rutinas de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

