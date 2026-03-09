Baja de peso fácil y rápido con este jugo détox a base de piña: agrega tres ingredientes que siempre tienes en la despensa

Suscríbete a nuestros canales

La inactividad física y los cambios hormonales generan aumento de peso, debido a que todos los sistemas del organismo están completamente descontrolados, de acuerdo a la información reseñada por Cleveland clinic.

Asimismo, la ingesta excesiva de carbohidratos y azúcares es una de las causas más comunes por la cual la persona aumenta de peso, ya que, el sistema digestivo no procesa correctamente dichas sustancias, por ello, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar obesidad.

Sin embargo, el jugo de piña, manzana verde y jengibre favorece la pérdida de peso, gracias a las propiedades diuréticas que contiene las referidas frutas. Además, el efecto que genera la combinación en el organismo, es decir, acelera el metabolismo.

Foto cortesía de: freepik

Así debes preparar el jugo

Ingredientes

50 gramos de piña.

1 manzana verde sin concha.

1 cucharadita de jengibre molido.

2 tazas de agua.

1 cucharadita de miel.

Preparación

Vierte la piña, manzana, agua y el jengibre en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes hasta obtener un líquido ligero. Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvala en la nevera.

¿Cómo debes consumir el jugo?

Se sugiere que la persona ingiera un vaso del referido líquido en ayuna durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En definitiva, para bajar de peso la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, por ejemplo, una alimentación saludable y baja en grasa, al tiempo que una rutina de ejercicios de alto impacto.

Foto cortesía de: freepik

