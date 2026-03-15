Baja el nivel de la presión arterial con esta fruta rica en antioxidantes y vitaminas: entérate cuántas veces debes comerla al día

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El consumo excesivo de sal es una de las causas más comunes por la cual el cuerpo retiene líquidos, por ende, se eleva el nivel de presión arterial, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

Asimismo, la inactividad física y el consumo de bebidas alcohólicas en exceso también eleva el nivel de presión arterial, debido a que el organismo reacciona a ese tipo de sustancias químicas que traen las bebidas, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo.

Sin embargo, el alto consumo de fresas ayuda a regular el nivel de presión arterial, gracias a los antioxidantes, vitamina C y agua que posee, todos optimizan el funcionamiento de las arterias, según la información reseñada por Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas fresas debes comer al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma mínimo 15 fresas al día, específicamente durante el desayuno, con la finalidad de que el cuerpo absorba todos los nutrientes que contiene.

Sin embargo, es propicio acotar que si el descontrol de la presión arterial es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En conclusión, para evitar el alza en el nivel de presión arterial la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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