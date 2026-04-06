Cereal económico y nutritivo que regula los picos de glucosa en la sangre: esta es la cantidad que debes comer para que su efecto sea inmediato

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de carbohidratos en exceso es una de las causas más frecuentes por la cual se eleva el nivel de glucosa en la sangre, ya que, al momento que el organismo los descompone esa sustancia se acumula en el torrente sanguíneo.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo, el estrés físico y emocional hace que se descontrolen los sistemas del organismo, al tiempo que disminuye el proceso de liberación de la azúcar del cuerpo.

Por lo tanto, la avena es uno de los cereales ricos en vitaminas y fibra que ayuda a regular el nivel de glucosa en la sangre, según la información ofrecida por Diabesmart.

Beneficios de la avena

Previene el estreñimiento. Ayuda a aumentar masa muscular. Regula el nivel del colesterol.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir la avena?

Lo ideal es que la persona ingiera dos vasos de agua de avena sin azúcar, mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Sin embargo, es propicio acotar que, si el descontrol del nivel de azúcar en la sangre es constante, lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, la alimentación y el consumo de agua son dos factores que también influyen en el nivel de glucosa, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales, evitando la ingesta de grasas saturadas.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube