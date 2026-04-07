Claves para fortalecer el sistema inmunitario de forma natural: estos alimentos cotidianos y muy populares tienen la clave de tu salud

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La salud del organismo no depende únicamente de factores externos, sino principalmente de la capacidad de respuesta de nuestras defensas. El sistema inmunitario actúa como un escudo protector que, para funcionar correctamente, requiere de un suministro constante de nutrientes específicos.

En un contexto donde el bienestar preventivo cobra cada vez más relevancia, la alimentación se consolida no solo como una necesidad básica, sino como la herramienta terapéutica más accesible para mantener el cuerpo en condiciones óptimas.

Mantener una dieta variada y completa es fundamental para que el sistema inmunológico produzca los anticuerpos necesarios. No se trata de consumir alimentos milagrosos, sino de integrar en el día a día ingredientes que aporten valor biológico.

Según los especialistas, una carencia nutricional, por pequeña que sea, puede debilitar esta barrera natural, dejándonos más expuestos a infecciones y fatiga.

Foto: Freepik

Nutrientes esenciales a la mesa

Para asegurar una protección robusta, es vital incluir grupos de alimentos que actúan directamente sobre las células defensivas. En primer lugar, las proteínas (presentes en legumbres, huevos y pescados) son indispensables para formar anticuerpos.

Asimismo, la fibra y los alimentos fermentados como el yogur o el kéfir son aliados clave, ya que una flora intestinal sana es responsable de gran parte de nuestra respuesta inmune.

El arsenal vitamínico juega un papel protagonista en este proceso:

Vitamina C: se encuentra en cítricos y pimentones. Para aprovecharla al máximo, se recomienda consumirlos crudos, ya que el calor la destruye fácilmente.

se encuentra en cítricos y pimentones. Para aprovecharla al máximo, se recomienda consumirlos crudos, ya que el calor la destruye fácilmente. Vitamina A: abundante en zanahorias y espinacas, es esencial para mantener las mucosas sanas.

abundante en zanahorias y espinacas, es esencial para mantener las mucosas sanas. Vitamina D: aunque se obtiene principalmente del sol, también puede reforzarse con el consumo de pescados grasos y lácteos.

aunque se obtiene principalmente del sol, también puede reforzarse con el consumo de pescados grasos y lácteos. Vitamina E: actúa como un potente antioxidante a través de aceites vegetales y frutos secos.

Por último, minerales como el zinc (en carnes y semillas de calabaza) y el selenio (en mariscos y cereales integrales) completan el equipo necesario para que las células inmunitarias trabajen con eficiencia.

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