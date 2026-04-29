Combate el dolor de espalda con esta infusión natural rica en propiedades antinflamatorias: esta es la cantidad que debes ingerir al día

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El dolor de espalda puede generarse por la rotura de algún disco o por inicio de artritis, una enfermedad crónica que afecta las articulaciones, según la información reseñada por la Clínica mayo.

Asimismo, levantar objetos pesados, realizar movimientos bruscos, tener malas posturas o exceso de estrés son unas de las principales causas de los dolores de espalda, ya que, los músculos se contraen, por ello, se genera una inflamación en la zona.

Dato de interés:

Té de jengibre contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que contribuyen a desinflamar los músculos rápidamente. Además, dicha infusión también mejora la digestión.

Foto cortesía de: freepik

Así debes tomar té de jengibre

Se sugiere que ingieras tres tazas de té de jengibre al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo, el cual reacciona a lo que consumes.

Cabe destacar, que si tienes alguna lesión o el dolor de espalda es constante se sugiere que asistas a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes cumplir para solucionar el diagnóstico.

En conclusión, si deseas mantenerte en óptimas condiciones de salud lo más idóneo es que establezcas hábitos que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos médicos generales durante el año, esto ayudará a prevenir la aparición de enfermedades.

Foto cortesía de: freepik

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