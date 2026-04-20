¿Cómo funciona el ayuno intermitente?: Estas son las ventajas y desventajas de una práctica que ya es viral

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El ayuno intermitente es una práctica que se ha vuelto viral principalmente por su simplicidad como estrategia para perder peso y por la promoción que muchas celebridades e influencers le han dado a través de las redes sociales.

Sin embargo, este periodo en el que se alternan períodos de ayuno y alimentación, no es una dieta en el sentido tradicional ni es para todos, por lo que es crucial entender sus implicaciones antes de adoptarlo.

¿Qué es el ayuno intermitente y cómo funciona?

Es un patrón de alimentación basado en límites de tiempo explican expertos de la Clínica Mayo. “Durante una cantidad determinada de horas o días, mantienes una dieta normal. Al final del tiempo establecido pasas a consumir muy pocas calorías o ninguna, lo que se denomina ayuno”.

En otras palabras, es una práctica que se basa en limitar las ventanas de alimentación y esto lleva a que el cuerpo, después de agotar las reservas de glucógeno, comience a quemar grasa para obtener energía en un proceso llamado cetosis.

“El ayuno intermitente funciona prolongando el período durante el cual el cuerpo ha quemado las calorías consumidas en la última comida y comienza a quemar grasa”.

Freepik

Beneficios

Numerosos estudios, aunque muchos aún en etapas iniciales o realizados en animales, sugieren varios beneficios.

1. Pérdida de peso y grasa corporal.

2. Mejora de la sensibilidad a la insulina.

3. Mejora la salud cerebral y protege contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

4. Reducción de la inflamación.

5. Autofagia, un proceso de "limpieza celular" donde el cuerpo elimina células dañadas y regenera otras nuevas.

Desventajas

A pesar de sus beneficios, el ayuno intermitente puede tener efectos secundarios y no es adecuado para todos.

- Hambre y antojos.

- Fatiga y debilidad.

- Dolores de cabeza.

- Cambios hormonales.

- Riesgo de deficiencias nutricionales.

- Relación poco saludable con la comida.

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