¿Cómo protegerse del calor extremo?: Recomendaciones de la UNICEF para evitar riesgos para la salud

Actualmente Venezuela atraviesa una fuerte ola de calor con temperaturas que alcanzan entre 30ºC y 41ºC. Este calor extremo se debe principalmente a la combinación de la declinación solar perpendicular y los efectos del fenómeno climático del Súper Niño.

En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de sus redes sociales, posteó una serie de recomendaciones y medidas preventivas para evitar complicaciones en la salud, compartió Primicia.

¿Qué hacer para protegerse de la ola de calor?

Entre las recomendaciones a tener en cuenta durante las altas temperaturas destaca la importancia de ingerir al menos entre 2 y 3 litros de agua por día, aunque no tenga sed; también se debe evitar la exposición solar en horas pico, entre las 10 y 17 horas.

Por otra parte, se sugiere utilizar ropa cómoda, suelta y de color claro, y hasta optar por el uso de protector solar, sombreros y lentes de sol, al salir de casa.

¡A cuidarse!

Tanto la humedad como el calor extremo pueden resultar sumamente incómodos y no se deben tomar a la ligera, porque pueden representar un grave riesgo para la salud, especialmente para los bebés, los niños y niñas pequeños, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad.

Partiendo de ello, la UNICEF comparte en su web algunas recomendaciones para que la familia se mantenga protegida.

Entre las principales recomendaciones destacan:

1. Preparar un botiquín de emergencia que contenga sobres de sales de rehidratación oral, un termómetro, botellas de agua, toallas de paños de refrigeración húmeda, y un ventilador o nebulizador portátil con pilas.

2. Cuando sea posible, corre las cortinas o baja las persianas durante las horas más calurosas del día y abre las ventanas por la noche para refrescar la casa.

3. Utiliza ventiladores.

4. Evita salir a la calle durante los momentos más calurosos del día. Y cuando salgas, usa protector solar y sombreros y sombrillas para protegerte.

5. Bebe agua a intervalos regulares sin esperar a tener sed.

6. Opta por utilizar ropa liviana y holgada, preferiblemente de algodón para reducir las erupciones cutáneas.

7. Prepara una lista de teléfonos con contactos de profesionales de salud o servicios de ambulancia y mantenlos en un lugar de fácil acceso para poder actuar en caso de emergencia.

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