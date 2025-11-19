Conoce cuál es el “antibiótico” natural a base de ajo que ayuda a combatir la infección en la garganta

Suscríbete a nuestros canales

La gripe es una de las causas más comunes por la cual se irrita la garganta, ya que, la infección se aloja en sus parades y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede ser perjudicial para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, las alergias constantes también generan inflamación en la garganta, lo cual a largo plazo puede causar la presencia de infecciones y goteo nasal frecuente.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir la infección, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el antibiótico a base de ajo, vinagre de manzana y miel, tres ingredientes que contienen propiedades antinflamatorias que contribuyen a lograr el objetivo antes mencionado.

¿Cómo debes ingerirlo?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos cucharadas del remedio antes mencionado en la mañana, durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la infección en la zona.

Cabe destacar, que si la infección de garganta es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar el diagnóstico.

En definitiva, para evitar las infecciones en la garganta se sugiere que la persona establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

